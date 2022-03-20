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Московский листок

Музею истории медицины нужны экспонаты

Опубликовано 20.03.2022 автором в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Музею истории медицины нужны экспонаты

А теперь вообще не про войну и не про политику...

В музее истории медицины при РГМУ, раньше 2-м меде, сменился директор.

Правда, музея почти не осталось. Был когда-то музей потрясающий, он и возник при кафедере истории медицины, когда ее возглавлял профессор Левит, кстати, генерал майор медицинской службы. В других медвузах такой кафедры не было, только курс, а во втором меде была. Поэтому и музей возник именно там.

Но в процессе переездов и вообще бурных 90-х музей разграбили и разгромили, мало, что осталось.

И вот теперь новый директор, он же председатель профкома РГМУ Николай Игнатов, знамое дело, выпускник педиатрического факультета того же вуза, просит помочь ему собрать новую экспозицию.

У выпускников и сотрудников остались старые фото, какие-то документы, в быту совсем ненужные, какие-то памятные вещи... Все-таки с 1906 года это было одно из мест, где и создавалась отечественная медицина.

В общем, всех причастных просят поделиться. Для истории.

Вот сам сейчас перетряхиваю старое барахло - думаю, найду что-нибудь интересное...

 



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