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Московский листок

Путин разрешил всем в Крым

Опубликовано 20.03.2022 в разделе комментариев 1

крым вода
Путин разрешил всем в Крым

Российские банки и крупные компании могут начать приходить в Крым, не боясь санкционных мер, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова.

Он указал, что за восемь лет нахождения Крыма в составе РФ было многое сделано для развития региона. На полуострове решена проблема с водой, а также сняты транспортные и инфраструктурные ограничения.

Конечно, когда ты уже под санкциями, тебе их больше бояться нечего. Наверно, скоро в Крыму появятся Сбер и ВТБ. Вот только по их карточкам платить можно будет лишь в России. Как раньше карточками РНКБ или банка "Россия".

Кстати, у самого Путина, как он сам говорил, счет именно в банке "Россия".

Вот интересно, курточку за полтора миллиона он по карточке банка покупал или налом платил?

Или, может, подарил кто? Но подарки такого размера у нас проходят как коррупция... Люди и за меньшее садятся. Так что вряд ли.

Хотя сейчас тема коррупции как-то на второй план отошла, даже на третий. Верно же говорят, война все спишет...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7989 написал 20.03.2022 11:11
&#171;ДЕНАЦИФИЦИРОВАТЬ&#187; СТРАНУ, ГДЕ НЕДАВНО БЫЛА ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АНТИСЕМИТИЗМ, &#8212; ОШИБКА РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ ///Объединенная Еврейская
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