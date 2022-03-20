На Украине прекращена деятельность оппозиции

Совет национальной безопасности и обороны Украины на время военного положения в стране остановил любую деятельность ряда политических партий, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил Владимир Зеленский.

Речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, "Партии Шария" и "Наших". Кроме того, приостановлена деятельность "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Державы", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украины", "Социалистах", "Блоке Владимира Сальдо".

Ну вот, одна из задач спецоперации, похоже, достигнута - Украина становится больше похожа на Россию.

А.Б.