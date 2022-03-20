Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде.

Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 1650 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

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1 Путин поднимет пенсии до уровня Майданека

2 Победа за победой преследует нашу армию

3 На Украине прекращена деятельность оппозиции

4 Донецк опять обстреляли

5 Спецоперация на Украине осложнила поставки сырья из России в Китай

6 Путин разрешил всем в Крым

7 А теперь вообще не про войну и не про политику

В музее истории медицины при РГМУ, раньше 2-м меде, сменился директор. Правда, музея почти не осталось, в процессе переездов и вообще бурных 90-х музей разграбили и разгромили, мало, что осталось. И вот теперь новый директор, он же председатель профкома РГМУ Николай Игнатов, знамое дело, выпускник педиатрического факультета того же вуза, просит помочь ему собрать новую экспозицию. У выпускников и сотрудников остались старые фото, какие-то документы, в быту совсем ненужные, какие-то памятные вещи... Все-таки с 1906 года это было одно из мест, где и создавалась отечественная медицина. В общем, всех причастных просят поделиться. Для истории. Вот сам сейчас перетряхиваю старое барахло - думаю, найду что-нибудь интересное...