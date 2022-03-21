Призыв с АМК: Луганская народная республика не хочет суверенитета?

В социальных сетях промелькнула информация о том, что в Алчевске планируется вторая волна мобилизации - с Алчевского металлургического комбината готовятся призвать ещё 1000 человек. Первая волна мобилизации уже прошла, и тогда из цехов комбината на фронт забрали почти каждого пятого. При этом сейчас многие цеха комбината временно не работают из-за аварий. Работает коксохимический завод, ставший не так давно подразделением АМК. Простаивают две рабочих домны, пуск которых намечен на следующую неделю. А нормальная бесперебойная работа доменных печей – основа работы всего комбината, и она потребует слаженных действий всего коллектива.

Если информация о планируемом призыве правдива, то возникают мысли о том, что руководство ЛНР хочет, чтобы республика и дальше оставалась дотационной и зависимой от Российской федерации. Понятно, что жители ЛНР в среднем имеют чуть лучшую боевую подготовку, чем жители Украины, и уровень подготовки среднего жителя Алчевска может быть повыше, чем уровень среднего члена киевских подразделений территориальной обороны, боеспособность которых бесконечно мала. Но ведь уже была первая волна призыва, которая забрала наиболее боеспособных людей с комбината! И вторая волна в случае её реализации может быть критичной для судьбы предприятия.

А комбинат – это главнейшее предприятие не только Алчевска, не только ЛНР, но и всего Донбасса. Металл с комбината идёт и в Макеевку, и в Енакиево, и в РФ. А значит, комбинат – основа экономического суверенитета ЛНР. Даже две работающих домны могут давать в сумме 3,4 млн. тонн чугуна в год, а два конвертора по 2,5 млн тонн в год проектной мощности способны к переделу всего чугуна в сталь. Мощность машин непрерывного литья заготовок составляет также 5 млн тонн в год. Для сравнения: крупнейший завод РФ, НЛМК, выплавляет по 17 млн тонн в год, Северсталь – по 11-12 млн тонн в год, ММК – 13,6 млн тонн в год. То есть, уже сейчас комбинат может давать металла как четверть Магнитки, а если будет проведён ремонт ещё трёх доменных печей, то и того больше.

Если принять во внимание, с одной стороны, довольно тяжёлое положение комбината вследствие “эффективного менеджмента” предыдущего хозяина, фирмы “Внешторгсервис”, а с другой стороны, экономические перспективы развития комбината и необходимость вложений в комбинат, то становится понятно, что сейчас каждый человек на комбинате на счету.

Более того, сейчас уже освобождена почти вся территория Луганской области, бои идут за Северодонецк и Лисичанск, а над Рубежным на днях водрузили флаг ЛНР. А если обратиться к опыту Великой Отечественной Войны, то нужно вспомнить, чем занимались на освобождённых территориях те, кого при случае даже нынешние российские власти любят ставить в пример – Сталин и его наркомы (Молотов, Каганович, Берия). Основным направлением их действий было скорейшее восстановление мирной жизни и нормальной промышленности на освобождаемых территориях. И поэтому любое мощное предприятие вроде АМК ими рассматривалось бы как локомотив восстановления промышленности таких населённых пунктов, как Рубежное, Попасная и так далее.

И вот давайте посмотрим: в Рубежном есть химзавод и завод ЖБИ. Возможность загрузки мощностей химзавода будет зависеть во многом от коксохимического завода; а загрузка завода ЖБИ будет зависеть от производства металла в остальных цехах АМК. И уж восстановление хотя бы жилья на освобождённых территориях нельзя будет осуществить силами ЛНР, если не сохранить Алчевский меткомбинат и не загрузить местные заводы ЖБИ. То же самое можно сказать и про Лисичанск: что с ним делать после освобождения? Восстанавливать в первую очередь здания и производственные мощности. А машиностроительному заводу и заводу ЖБИ понадобится металл.

При этом металл нужно откуда-то брать, и тут варианты – либо просить Россию, либо производить самим. И первый вариант – это продолжение всё той же дотационной экономики, которая была эти восемь лет в ЛНР. Второй вариант – это заявка на полноценный суверенитет. После смены владельца на АМК предпринимались некие меры запуска полноценного производства – не сказать, чтобы они были достаточны, но по крайней мере это некоторые шаги в сторону экономического суверенитета, хоть и с участием инвестора из России. А призыв тысячи человек явно затруднит работу в этом направлении. И пусть пополнение Народной милиции новым личным составом приведёт к каким-то тактическим успехам, но если на комбинате из-за нехватки кадров и сверхэксплуатации оставшихся работников выйдет из строя любая домна, любой конвертер или любая крупная машина, то все эти тактические успехи будут перечёркнуты в ближайшее время стратегическим экономическим провалом.

Возвращаясь к опыту великой войны, напомню, что сталинские наркомы понимали важность брони. Бронь давалась работникам ключевых производств, с пониманием того, что без крепкого тыла не будет фронта. Дети наркомов воевали на фронтах войны, а рабочие машиностроительных и металлургических заводов продолжали работать на своих местах. И в случае Алчевска уместным будет распространить бронь на всех оставшихся на комбинате работников.

Я ни в коей мере не хочу говорить что-то вроде “Хватит кормить Донбасс!”. Я всего лишь выступаю за скорейший вывод Донбасса на рельсы самостоятельного экономического развития, потому что понимаю, что дотационная экономика не может существовать долго и обеспечивать достойный уровень жизни всем гражданам республик. Сейчас в республики Донбасса идёт гуманитарная помощь, которую собирают со всей России, отчего некоторые люди в России воспринимают эти республики и их жителей как нахлебников; но ЛНР и ДНР могут в ближайшее время стать крупными центрами металлургии и машиностроения, если не обрушить то, что начинает отстраиваться. Это понимают даже в ВСУ: недавние атаки на Стахановский ферросплавный – это как раз попытка если не обрушить, то замедлить развитие промышленности ЛНР.

И снова Стаханов - "Град" по ферросплавному

А обескровливание комбината может привести даже к более серьёзным последствиям, чем атака на ферросплавный завод!

Поэтому ещё раз скажу, что призыв людей с комбината в Народную милицию ЛНР поставит под угрозу суверенитет республики, а значит, на работников комбината должна распространяться бронь от призыва.