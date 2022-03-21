Европа решила грабить русских

Польские власти намерены провести конфискацию имущества и активов россиян в республике. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Впрост».

21 марта, запланирована встреча руководства республики с оппозицией, в ходе которой правительство хочет «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране».

Он признал, что в стране существуют конституционные ограничения, связанные с правом собственности, ограничивающие подобные действия.

«С другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», — отметил Моравецкий.

***

Возможно это связано с тем, что в Польше нет яхт российских олигархов. А есть имущество весьма скромных россиян, пытающихся найти себя в Польше.

Как правило, россияне, пытающиеся натурализоваться в Польше, не являются сторонниками Путина и спецоперации на Украине. Но, похоже, этот аспект не интересует не только поляков, но и вообще Запад. Санкционная дубина лупит всех подряд, но если олигархи и высшие чиновники могут как-то увернуться, используя ресурсы государства, то рядовым гражданам остается только одно - ждать дубиной по башке.

Плюс, конечно, широко известная польская ксенофобия: после Второй мировой войны полякам удалось создать столь моноэтничное государство, что не снилось никакому Гитлеру. А еврейские погромы в Польше продолжались и после войны - к примеру, погром в Кельце.

Но главное, конечно, отношение Запада к российской оппозиции. Она не нужна! Не дай бог, Россия превратится в демократическое, динамично развивающееся, эффективное государство. Нет, европейцам куда удобней иметь дело с хорошо им знакомым Путиным, только ослабленным, беспомощным вороватым торговцем нефтью и газом.

Кстати, разочарование Украины в НАТО и Европе - той же природы. Какая помощь? Какой "план Маршалла" для Украины? В Европе не нужна вторая Германия. Пусть сидят, выращивают зерно на продажу и красивых девок на продажу тоже.

Уже 3 миллиона украинцев в Европе. Уже пошли сведения, что многие попадают в рабство, особенно в Польше, Румынии, Венгрии. И могу точно сказать - если 10 процентов вернется на Украину, то хорошо. Сейчас на Украине женщин немного больше, чем мужчик. А скоро возникнет дефицит женского пола, особенно "товарного" вида.

Это наше будущее. Общее. И загадочный знак Z - это и есть знаменитая буква "зю", которой нас всех поставят в самом скором времени.

А.Б.