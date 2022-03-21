Перспектива химической войны на Украине и не только

Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил в понедельник, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.

Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака. В результате происшествия травмирован работник предприятия.

Ранее об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе предупреждало российское Минобороны. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что в Сумах на заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком.

В принципе, аммиак, как и еще ряд веществ, используемых в промышленности, являются по сути боевыми отравляющими веществами, и даже использовались как таковые в некоторых войнах прошлого.

Аммиак тут на первом месте, в первую очередь потому, что его требуется и производится много. И утечки аммиака могут происходит в самых неожиданных местах. И, кстати, необязательно на Украине - объекты с хранилищами аммиака в городах могут стать источниками террористической угрозы.

Грубо говоря, у вас рядом хладокомбинат? Будьте бдительны...

А.Б.