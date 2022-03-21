Чулпан Хаматова живет в Латвии

Учредитель фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова недавно уехала из России. Теперь она живет в Латвии, где у нее есть собственный. Возвращаться в Москву она пока не планирует — нет работы.

«Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было», — рассказала Хаматова в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Что ж, эмигранты редко, когда процветают вдали от родины. Правда, не у всех у них имеется недвижимость в стране пребывания. Кстати, давно и прочно недружественной по отношению к РФ.

Но гражданка Хаматова вроде бы не выступала против режима, даже где-то наоборот.

И странно, что сидит без денег - вроде бы популярные актеры у нас сейчас не бедствуют. Да и фонд Хаматовой дарит жизнь тоже не бесплатно, как я понимаю.

Ну и отношение - нет работы в Москве, так нечего там и делать. В целом нормальная позиция нормального обывателя. Жизнь в России сейчас все менее комфортна.

Но когда такую обываетельскую позицию разделяет и лидер общественного мнения... Сидите, мол, там в своем дерьме, а я пока пережду непогоду в более комфортном месте. Имеет право как человек. Но вот лидером общественного мнения уже быть не должна...

Ну и вообще об авторитетах путинской эпохи лучше не чокаясь.

А.Б.