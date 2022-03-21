Так чему удивляться или не верить итогам референдума в Крыму?

Несколько раз слушал выступление киевского шпрехенфюрера Арестовича, ныне модного и в России, но поняв, что он даже не пробует иметь вид объективности, а брешет нагло и напропалую, бросил терять на него время. А надоумило написать эту статью то, что Арестович, как самом собой разумеющееся, нагло заявил, что в Крыму население заставили проголосовать за присоединение к России под угрозой смерти, и что он сам, лично когда-то видел фотографии, на которых были многокилометровые очереди крымчан, желающих выйти из гражданства России.

Напомню для дальнейшего сравнения, что приход на референдум в Крыму 16 марта 2014 года составил 83,1%, а за присоединение к России проголосовали 96,77% пришедших на избирательные участки, и за независимость Крыма проголосовал ещё 2,51%.

Так вот, Россия (в широком смысле слова) не первый раз присоединяет к себе различные области Украины, и не в первый раз вводит войска на Украину, к примеру, в 1939 году СССР вводил войска даже в западные области Украины, тогда принадлежавшие Польше. И когда 17 сентября 1939 года войска Красной Армии перешли границу и вошли на территорию бывшего польского государства, то исполняющий обязанности начальника погранвойск Киевского округа вечером написал донесение о боевых стычках на границе, и в этом заявлении есть сообщение: «Население польских сел повсеместно приветствует наши части, оказывая содействие в переправе через реки, продвижению обоза, вплоть до разрушения укреплений поляков».

Очень уж хотелось западным украинцам быть в составе СССР!

И с присоединением западных областей дело происходило в таком темпе: 17 сентября 1939 Красная Армия с небольшими боями стала входить в эти области, интернируя (задерживая до конца войны Германии и Польши) военнослужащих польской армии, полицию и жандармов. Через две недели, 1 октября, СССР перед народом этих областей (украинцами, белорусами и поляками) поставил следующие вопросы: «1. Утвердить передачу помещичьих земель крестьянским комитетам; 2. Решить вопрос о характере власти, т.е. должна ли быть эта власть советская или буржуазная; 3. Решить вопрос о вхождении в состав СССР, т.е. о вхождении украинских областей в состав УССР, о вхождении белорусских областей в состав БССР; 4. Решить вопрос о национализации банков и крупной промышленности», - и через три недели, 22 октября этого же 1939 года, на выборы депутатов, которые должны были положительно ответить на эти вопросы, из 7 538 586 избирателей пришло 94,8%, из которых «за» проголосовало 90,8%, а «против» – 9,2%.

Так чему удивляться или не верить итогам референдума в Крыму?

Замечу, что не Украина, а СССР занимаемые тогда польские земли присоединял к Украине. И ещё замечу, что освобождение советскими войсками украинцев и белорусов в 1939 году от ПОЛЬСКОГО РАСИЗМА было, понятное дело, основанием радости для этих народов, как впоследствии и для крымчан радостью было освобождение от ДЕБИЛЬНОГО РАСИЗМА Киева.

Однако, только освобождение от польского расизма еще не было основанием единодушного решения западных украинцев войти в состав СССР. Ведь и в 1939 году среди украинского и белорусского населения были сильны националистические организации – тех же бандеровцев, - имевшие целью суверенитет, а сионистские организации польская армия на свою голову даже обучала военному делу. Националистов вхождение в Советский Союз не радовало. Ведь СССР этим националистам не подыгрывал ни в малейшей мере и беспощадно с ними боролся. Так почему украинцы и белорусы так массово ринулись в СССР?

Думаю, что на этот вопрос у того же Арестовича ответ давно готов: единодушные итоги голосования в 1939 году были потому, что работники НКВД всем тыкали наганом в зубы и угрозой смерти заставляли голосовать именно так. Умственно недоразвитых такой ответ вполне устраивает, но у остальных должны возникнуть вопросы.

Для того чтобы силой заставить население определенным образом проголосовать, нужно репрессиями запугать народ, что при тайном голосовании вообще-то нереально. Или нужно во все избиркомы (а их была масса – избирался один депутат на 5000 населения, т.е. около 1500 депутатов) подобрать своих людей для подтасовки выборов, а всех кандидатов соответственно обработать. А вот для этого нужно время даже НКВД, поскольку его работникам нужно сначала создать агентурную сеть, выявить противников, арестовать их, выявить покладистых, рекомендовать их в избирательные комиссии, заставить собрания за них проголосовать, подобрать нужных депутатов, обеспечить их выдвижение и т.д. и т.п. Такое теоретически возможно, но для этого, повторяю, нужно очень много времени. Ну, как за три недели в стране, в которой по лесам еще слонялись не разоруженные войска Польши (даже Варшава сдалась только 27 сентября), НКВД мог успеть организовать и провести работу по запугиванию населения?

Через год к СССР присоединилась Литва, а в конце 80-х, впоследствии президент отделившейся от СССР Литвы, Бразаускас, на Съезде советов СССР рассказывал о том, что он мальчишкой видел в Литве тогда - в 1940 году. Он говорил, что в его районе крестьяне всех хуторов без колебаний проголосовали за советскую власть и за присоединение к СССР, а в это время в этом районе еще не было не только ни одного советского солдата, но никто еще и не видел ни одного советского человека.

Нет, в 1939 году население западных областей УССР и БССР совершенно добровольно проголосовало за советскую власть и включение их в СССР. Почему?

Вот такой пример. Как сообщила в своё время активная антисоветчица В. Парсаданова, даже пленные поляки рядового и сержантского состава, которые по Женевской конвенции не могли отказываться от предлагаемой им работы, получали на заводах СССР «до 40—50 рублей в день». Если, разумеется, хорошо работали. Но что означала зарплата 50 рублей в день в том СССР?

В те годы нарком внутренних дел, по своему званию равный Маршалу СССР, Л.П. Берия получал 3500 рублей в месяц, генерал, командир дивизии Красной Армии – 2200; командир полка – 1800; командир батальона – 850; учитель – от 250 до 750; стипендия студента – 170; солдаты конвоя (вахтеры), охранявшие пленных, получали 275 руб. в месяц. Средняя зарплата по стране в 1940 году – 339 рублей в месяц, прожиточный минимум – 5 руб. в день. Итак, хорошо работающий пленный получал 1300 рублей в месяц – больше командира батальона, взявшего его в плен, вчетверо выше средней зарплаты по стране, в десять раз выше прожиточного минимума, в пять раз больше, чем его конвоир. И еще пленному давали беспроцентную ссуду, чтобы он построил себе в СССР дом. Так это пленный столько зарабатывал! Пленный поляк! А сколько же мог заработать свободный украинец? Западные украинцы не просто убегали от расистов, как через 75 лет убегал от киевских расистов Крым, они ещё и присоединялись к ГОСУДАРСТВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ! Государству, в котором никакой гад не мог паразитировать на тружениках!

А к какому государству сегодня должны присоединиться украинцы по тем итогам нынешней Российско-украинской войны, о которых мечтают в Кремле и Думе?

Дебильные киевские расистские уроды после Майдана быстро превратили Украину в очень бедную страну - на 2020 год по уровню национального дохода она была беднейшей страной Европы, даже Молдавия была богаче её. И вдобавок Украину беспощадно грабят украинские олигархи, согласно данным из интернета, 1% населения Украины владеет 28,2% всего национального богатства. С точки зрения труженика Украины – того, кто всё это богатство создаёт, - разве такое распределение богатства справедливо?

Мог украинский народ обратиться за справедливостью к России, как он обращался раньше, в том же 1939 году? Мог. Но нынешняя Россия это и близко на СССР, в нынешней России 1% населения владеет 47,7% всего национального богатства. До российской мерзости распределения национального богатства, киевским расистам ещё «как до Киева раком».

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Понятно, что в научном и технологическом смысле Украина чрезвычайно отсталая страна, фактически является аграрным придатком Европы. Но ведь даже по сравнению с Украиной, Россия вообще отстой! Сугубо сырьевой придаток мира! Россия не способна создать ни своего ноута, ни своего телефона – того, на что способна даже КНДР. Россия 15 лет, потратив миллиард долларов, пыталась создать производство чипов, но у неё ничего не получилось. «Ну, тупые!» ©

К кому украинцам присоединяться? К идиотам, поставившим во главу научно-технического прогресса Чубайса?

На Украине реальную власть имеют реальные уголовники. В 2015 году дал серию интервью американско-еврейский уголовник Леонид Ройтман, который с перестройкой приехал со своей бандой из США на Украину и начал по заданию Кучмы, Януковича, Тимошенко, Кобзона и иных олигархов убивать их конкурентов, подчинив бандитам все силовые структуры Украины. На Украине Ройтман убил, по его словам, 20 человек, благодаря чему сам стал украинским олигархом и даже заместителем председателя еврейского конгресса Украины.

Хотели бы украинцы избавиться от этих преступников у власти? Естественно! Но этот Ройтман сообщил, что «пахан» этой транснациональной (а по составу – еврейской) ОПГ является депутатом не Рады Украины, а депутатом Госдумы России, а в России эта ОПГ имеет абсолютную власть, что видно по ее власти хотя бы над СМИ (Ройтман это показал). И бандитские преступления этой ОПГ прикрываются государственными силовыми структурами http://www.ymuhin.ru/node/1611. Такой пример. Бандиты Ройтмана получили заказ убить депутата Рады В. Рабиновича, который тоже, видимо, та ещё штучка. Но Рабинович ездил на бронированной автомашине, и банде Ройтмана для этой операции, не кто попало, а ФСБ России прислала гранатомёт с гранатами и инструктором (но исполнитель всё рассказал Рабиновичу и убийство сорвалось).

Как украинцам присоединяться к такой стране, власть в которой имеют реальные уголовники?

На Украине бесчестные выборы, поскольку гражданам Украины продажные СМИ навязывают голосовать не за ответственных народных представителей, а за холуёв тех или иных олигархов или преступных кланов, именуемых себя «партиями». Но ведь в России всё то же самое, но только ещё и подонки в избирательных комиссиях, которые при любом исходе голосования фабрикуют итоги так, как им укажут «паханы».

Как украинцам присоединяться к такой стране?

Украина страдала и страдает от взяточников. Та ненависть, которую питали майдауны, свергая Януковича, была основана на том, что сторонники Януковича лезли во власть только за взятками. Но ведь украинцы видели, что в России воровство ещё круче, чем на Украине, что там даже полицейские полковники хранят только в квартирах миллиарды, что там борца с государственным воровством, Навального, гноят в тюрьме именно за борьбу с воровством.

Вот, к примеру, наивная прокурорша с Украины Н. Поклонская попала в депутаты Госдумы России, а там Володин, сдуру, дал ей возглавить комитет по безопасности и противодействию коррупции. А Поклонская с чего-то решила, что она на Украине, и когда по полученным материалам выяснила, что огромное число депутатов Государственной Думы России – воры, то пыталась начать с ними борьбу. Однако «после жалобы руководству фракции и руководству Госдумы …комитет расформировали в рамках «оптимизации работы комитетов» Госдумы. Комитет объединили с Комитетом по этике, но Поклонскую даже в качестве рядового члена в новый комитет не пригласили». Потом эту «няшку» вообще выкинули из Госдумы – по сути из воровского притона.

Как украинцам присоединяться к такой стране?

Украинцы жалуются на свои продажные суды, но в России судов, даже таких, как на Украине, вообще нет! Там изображающие судей лица никем не избираются и назначаются уголовниками. Как украинцам присоединяться к такой стране?

Понятно, что свобода мирных собраний и на Украине никакому обывателю нужна, - и там люди предпочитают отсидеться по домам. Но почему эту свободу, как и свободу слова не иметь? Да, фашистский Киев душит на Украине и свободу слова, и свободу собраний, и при всём при том, именно в России и близко нет ни той свободы слова, ни той свободы собраний, которые есть даже на фашистской Украине.

Для сегодняшнего украинца, мало-мальски интересующегося общественной жизнью, присоединиться к России – это броситься из огня да в полымя. Вы бы сами хотели присоединиться к такой стране, как нынешняя Россия?

Вот и вопрос, можно ли было без войны присоединить к России часть Украины? Без проблем можно было присоединить всю! Народ Украины устал от той фашистской сволочи, которая правит им в Киеве, и он бегом бы присоединился к России, если бы в России депутаты Думы хотя бы в малой мере исполняли бы положения даже той Конституции, что есть, а именно:

- обеспечили честные выборы законодательной и исполнительной властей;

- сделали бы судей избираемыми народом.

Это решило бы все остальные вопросы.

Но депутаты Госдумы, нагадив на Конституцию, установили в России наглые фашистские порядки, пугающие все народы. И не собираются эти пордки менять! Я пишу только о депутатах Думы, поскольку только у них вся полнота всей власти в России – они по Конституции могут исправить отдельные положения Конституции, принять любой закон и отменить любые указы или вето «пердизента», который, кстати, по Конституции вообще не является органом государственной власти.

Но всем этим зюганово-жириновским «депутанам» и так было хорошо! И сейчас хорошо!

Но стало скучно!

И депутаты Госдумы решили при помощи войны присоединить к России толи часть, толи всю Украину – этого они и сами не знают. А почему и не присоединить? Мультики про вундерфавли депутатов воодушевили, лиц, согласных за деньги убивать других людей – хоть русских, хоть украинцев, - в силовые структуры России навербовали. Почему бы фашистам Кремля фашистскую Украину и не победить? Ведь был время, когда немецкие фашисты Гитлера собирались воевать с итальянскими фашистами Муссолини.

Ну и депутаты Госдумы России послали наёмников Украину побеждать!

Интересно, что для этой победы депутаты обрушили за счёт граждан России на города и сёла Украины различного рода боеприпасов на десятки миллиардов долларов, затратив на десятки миллиардов долларов оружия и миллиарды долларов на выплаты пенсии семьям погибшим российским «контрактникам», мало этого, при любом исходе войны гражданам России придётся оплатить все разрушения на Украине, произведенные этими оружием и боеприпасами. При любом исходе! И при невозможности торговать со всем остальным миром.

Может я слишком перепуган, но для России результат деятельности Думы мне видится в виде белого пушистого, полненького северного зверька. Но только огромного! Причём, этот зверёк придёт не только за депутатами и властью (что не может не радовать), он придёт за каждым из нас, он придёт и за мной.

И поэтому ещё раз подчеркну – если бы не депутаты Думы (теперь уже не имеет значения, как они на эти должности попали), то у настоящей России, а не позорной Рашки, имелся иной, неоднократно проверенный способ присоединения Украины к России.

Да, можно было присоединить Украину иначе! Можно!

Если бы не депутаты!

P.S. Кстати, ведь и оказать помощь ДНР и ЛНР можно было иначе. Я писал, что перед началом войны надо было предъявить ультиматум. И не только перед началом войны, но и перед началом процесса признания ДНР и ЛНР тоже надо было предъявить ультиматум Киеву: «Либо Украина, в течение 10 дней во исполнение Минских соглашений начинает переговоры с ДНР и ЛНР о деталях вхождения этих государств в состав Украины, либо Россия признаёт их независимыми государствами и заключает с ними договор о взаимопомощи».

Вина бы за последствия, в том числе и военные, в глазах многих людей легла бы на Украину. А так…