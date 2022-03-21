Заявления - результат работы фракции КПРФ

Много лет выписываю газету "Правда". В советское время можно было читать и народ выписывал, зная что прочитав получишь удовлетворение о достижениях в науке, образовании , строительстве, сельском хозяйстве и так далее. Мой товарищ в те годы, прочитав в газете о строительстве Байкало - Амурской магистрали уехал, к сожалению больше свидеться не удалось. Меня призвали в армию на три года, потом работа институт и жизнь закрутила без воспоминаний.

Выписываю и теперь газету, но читать почти нечего. Первая страница газеты занята снимками забастовок, митингов в Италии, Франции, Германии, Сирии и многих других странах. А вот в России забастовок и митингов нет, всё спокойно, народ доволен жизнью и только в Лужниках по поручению президента прошёл митинг- концерт с полной поддержкой президента. Стадион набился как селёдке в бочке и уже ни вирус, ни простуда не прилипает к молодёжи, которой нечем заняться. Но приветствуют президента до срыва голоса. И он увидев такую поддержку, произносит праздничную речь посвящённую годовщине присоединения Крыма. Видно именно к этой дате в Москве сняли ограничения на пандемию. Однако рост заболеваемости в столице зафиксирован. Конечно никто не скажет, что это произошло по причине толпы более чем 200 тысяч на стадионе и около него. А всё таки не все дослушали президента и выступление специально подобранных артистов. Многие по тихому уходили, пафос руководства страны осточертел народу. Вот и Филя не появился. Уж без него такое мероприятие не могло обойтись, но он далеко со своим семейством. Как просто артисты меняют Родину, которая их кормила до отвала.

С 23 - го февраля по17 - ое марта получил восемь номеров газеты "Правда" и только в одной нет заявления Геннадия Андреевича. В № 25 Геннадий Андреевич помещает Обращение Президиума ЦК КПРФ. Но это творение тоже его. Кто нибудь от народа в эти дни видели лидера партии КПРФ? Было одно выступление в думе перед журналистами. Но это никак не относится к нищему народу России. Нет смысла комментировать все заявления, они похожи друг на друга и не несут ничего нового в народ. Но на последнем заявлении от 17 марта немного остановлюсь. Оно печатается под заголовком: "Преступления нацистов на Украине требует отпора всего мира". Толи Геннадий Андреевич ещё не отошёл от лежания в стационаре, толи перестал видеть действительность, которая творится в мире и в России? Отпор всего мира направлен на Россию. Мозги вообще перестали воспринимать кризис в который бывшие коммунисты поставили Россию. Нас никто не признаёт, над нами пока издеваются информационно. Отбирают миллиарды долларов, вывезенные нашей воровской элитой. Закрыли воздушное пространство вокруг страны. Летать не можем, а платить по лизингу за использование 1367 самолётов приходится. А где наши лайнеры? Их нет, все списаны новой властью. Сейчас раздаются слабенькие голоса по возрождению компании "ТУ". Когда эти голоса услышат в Кремле народу не известно, а вам? Надо бы надавить на Мишустина и попросить президента оказать помощь восстановлению компании. Какие же средства уходят за границу за использование этой армады самолётов?

Лидер пишет: "Ход "специальной" операции Российской армии на Украине всё нагляднее выявляет глубину драматизма сложившейся ситуации". И никакая это не специальная операция - это самая настоящая война с гибелью военных и мирных жителей, расходования огромных средств, полученных из налогов народа. Вы то никак не страдаете от этой войны как и все чиновники, олигархи и просто воры. Драматизм случился не сейчас с началом войны, а в 1984 году, когда вы разинув рты приветствовали Горбачёва, как сейчас в Лужниках приветствовали президента. Сытая публика всегда за власть, хотя живёт за счёт нищего народа.

Геннадий Андреевич, вы знаете сколько гибнет наших военных? А мы не знаем. Армию надо систематически снабжать и продовольствием, и средствами ведения войны. Так вот направили молодёжь и она попала в плен к "бандитам". Что с ними по - прежнему нет честной информации. Жалко и контрактников, они ведь тоже наши граждане.

Лидер пишет о смертоносных ракетах "Точка У" от которой в Донецке погибло сразу 20 человек и 36 попали в больницу. А как такие ракеты попали на Украину? Если идёт обстрел тех территорий, которые освобождены от националистов Украины значит никакой пока победы нет. По - прежнему гибнут мирные люди. Как сказал военный эксперт Ходарёнок на одной передаче, что тех сил которые введены на Украину для победы маловато. Может у нас больше нет подразделений способных вести военные действия?

Далее Геннадий Андреевич в заявлении описывает проблемы в освобождённых районах, об лабораториях, которые организовал Пентагон и других страшных, преступлениях украинских нацистов.

Поплакал Геннадий Андреевич и заканчивает заявление так: "КПРФ убеждена, что мировое сообщество больше не может смиренно принимать давление западных партнёров и закрывать глаза на целый вал преступлений". Точно Г.Зюганов до конца не вылечился. Запад и США всегда закрывали глаза на преступления и они всегда вели войны с уничтожением мирных граждан. Они вообще на это не обращали внимание. Кто бомбил Югославию? Ночью десятки самолётов налетали на небольшую республику и сбрасывали бомбы куда попало. Некоторые бомбы были начинены отходами ядерной промышленности. И кто за это ответил? Даже упрёка никто не выразил. А вы вспомнили о мировом сообществе, которого не стало с того дня как вы мирно дали возможность своим руководителям уничтожить Союз. Весь бардак в мире наступил после ликвидации Союза. Неужели вам это не понятно? Надо незамедлительно восстанавливать Союз с учётом отсутствия мирового сообщества. Только новый социализм может навести в мире прядок. Вам бы надо не заявления писать , а идти в народ и рассказывать о преимуществе социалистического строя.

"Приходит время определиться. Призываем всех к резкому осуждению действий фашистов на Украине. Промолчать, позволить повториться трагедии прошлого столетия - недопустимо. Это означало бы стать молчаливыми соучастниками преступной политики".

И вот я набрался смелости, вышел на улицу недалеко от дома, чтобы вовремя смыться если посчитают за дурака, и закричал: "Уничтожим фашизм на Украине". Народу мало в деревне, но сосед услышал и говорит, ты что, дед, спятил? Я ему отвечаю, что так велит Геннадий Андреевич - главный коммунист страны. А как резко осудить Зюганов не говорит. Да и что он может сказать и делать? Ничего он не может, кроме написать бестолковое заявление в свою газету. Что будет через 3 - 4 месяца? Россия закрыта от внешнего мира полностью, вдруг исчезнут продукты, лекарства? Могу в этой обстановке так думать? Вот в этом весь вопрос.