Страны Евросоюза рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Утверждается, что предыдущее рестрикции не привели к "изменению курса в отношении Украины" и из-за этого европейские страны должны решить, вводить ли эмбарго на поставки российской нефти.

По данным агентства, страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

Как заявили дипломаты, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае "массированной бомбардировки Киева" или использования "химического оружия".

Насчет бомбардировок Киева не скажу, а вот насчет химического оружия - есть вопросы.

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Российские магазины электроники вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей.

СМИ уточнило, что отказаться от рассрочки пришлось из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен.

Это интресно, а как будет с банковскими кредитами, которые в России и так беспримерно высоки? Если ВТБ предлагает 20 процентов годовых на вклад в рублях, то сколько он заъхочет процентов по кредиту в тех же рублях?

А теперь подумаем, кто и под какие проценты будет кредитовать начинающуюся посевную?

Вполно возможно, что и никто. А уж брать кредиты... И представим, сколько будет стоить хлеб нового урожая?

А.Б.