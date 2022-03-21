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Московский листок

Европа принялась грабить русских и почем будет хлеб нового урожая?

Опубликовано 21.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде.

Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 1650 рублей.

https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Европа принялась грабить русских и почем будет хлеб нового урожая?
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