Европа принялась грабить русских и почем будет хлеб нового урожая?

Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде.
Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 1650 рублей.
https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5
И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469
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