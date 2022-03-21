В РФ запретили Facebook и Instagram за экстремизм

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности компании Meta Platforms Inc. (владелец социальных сетей Facebook и Instagram). Как сообщает «Интерфакс», решение суда вступило в силу немедленно. При этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не коснулся.

В Генпрокуратуре пояснили, что использование соцсетей компании (Facebook и Instagram) не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.

Напомним, Meta Platforms на фоне событий на Украине на время сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения России». Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией.

В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

В начале Марта Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.