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Московский листок

В РФ запретили Facebook и Instagram за экстремизм

Опубликовано 21.03.2022 в разделе комментариев 1

роскомнадзор фейсбук
В РФ запретили Facebook и Instagram за экстремизм

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности компании Meta Platforms Inc. (владелец социальных сетей Facebook и Instagram). Как сообщает «Интерфакс», решение суда вступило в силу немедленно. При этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не коснулся.

В Генпрокуратуре пояснили, что использование соцсетей компании (Facebook и Instagram) не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.

Напомним, Meta Platforms на фоне событий на Украине на время сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения России». Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией.

В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

В начале Марта Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7989 написал 21.03.2022 18:13
есть слаборазвитая Северная Корея с нищим населением и мировой технологичный лидер - Южная Корея?
России или Украине уготована судьбы отсталой Северной Кореи?
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