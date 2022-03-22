Глобальный кризис и Украина

Ещё плодоносить способно чрево,

Которое вынашивало гада.

Б. Брехт

Запад сдает Украину России

После известных «майданных» событий 2014 г. Украина очутилась под полным контролем Запада.

Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил 20.02.2022, что «Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. €17 млрд - это очень много».

США, вероятно, израсходовали за этот период сопоставимую сумму.

Изначально проект «постмайданная Украина» носил политический, а не экономический характер, при этом Украина была средством борьбы Запада с Россией. Поэтому на трату средств, включая огромную коррупцию украинской верхушки, Запад закрывал глаза.

Однако сейчас ситуация в мире кардинально изменилась (о чем ниже). Поэтому Запад решил сдать Украину России просто за ненадобностью.

В пользу договорного характера говорят многочисленные публичные заявления Байдена, Джонсона и других видных западных политиков с начала этого года, что они не будут защищать Украину при помощи своих вооруженных сил, а будут помогать Украине вооружением. И еще санкциями, которые были объявлены главным средством борьбы с Россией.

После начала российской операции на Украине 24.02.2022 позиция Запада не изменилась. За Украину Запад воевать не собирается. Дан отрицательный ответ на просьбу Украины о «закрытии неба» на этой страной – ведь это означало бы прямое столкновение с ВКС России, которые сейчас контролируют это небо. Также «отложена в долгий ящик» просьба Украины о приеме в ЕС.

Возможно, что кроме публичных заявлений, есть какие-то негласные договоренности.

Что кардинально изменилось в мире, почему Запад решил сдать Украину?

С 2008 г. в мире продолжается глобальный экономический кризис. Много лет его «заливали деньгами». Имеется в виду в первую очередь программа «количественного смягчения» ФРС США и других ведущих центробанков Запада, т.е. программа выкупа финансовых активов, преимущественно сомнительных. Впрочем, были и другие каналы «вливания денег». Другим важным элементом борьбы с кризисом было снижение процентной ставки этих центробанков практически до нуля, что облегчало обслуживание долгов. Эта политика помогла смягчить кризис, но не позволила разрешить его. Она привела к росту государственных долгов и накоплению на балансах центробанков сомнительных активов. Сейчас продолжать ее просто нет возможности.

Было принято принципиальное решение, что ФРС США прекращает политику «количественного смягчения» в марте 2022 г., после чего начинает повышать процентную ставку. Подобные действия предпринимают или уже предприняли и другие ведущие центробанки Запада. Это неминуемо означает увеличение выплат по долгам, массовые банкротства, биржевые крахи и резкое обострение глобального кризиса.

С другой стороны, США просто надорвались нести функцию «мирового жандарма», связанную с огромными расходами, и решили отказаться от нее, поскольку расходы стали неприемлемыми в условиях кризиса.

Поэтому Украина стала не нужна США (и не только Украина, этот процесс начался, как известно, с Афганистана, вероятно, следующим будет Тайвань). Тем более Украина не нужна ЕС – сколько можно деньги зря вкладывать. Да и действовали европейские страны не самостоятельно, а только за компанию со США.

После начала российской операции на Украине начался распад мира на зоны. Первой начала формироваться российская зона. По идее, она должна включать страны бывшего СССР, но в нее могут войти и некоторые другие страны (например, Турция, Иран).

США оставляют за собой Северную Америку и некоторые другие страны.

Другие зоны, которые должны образоваться – европейская зона под руководством Германии, зоны Китая, Индии. Другие территории и страны, включая Великобританию и Японию – под вопросом.

(Вышеизложенное соответствует теории М. Хазина.)

Вероятно, Путин и Ко. хотели взять Украину под свой контроль изначально, в 2014 г., однако тогда они не решились это сделать. Напротив, признали «постмайданное» руководство, вели торговлю с Украиной и фактически поддерживали ее экономически. Причина – хотели получить согласие Запада. Теперь оно получено, и российская операция на Украине началась.

Фактически эта операция должна закончить гражданскую войну на Украине 2014-22 гг.

Положение ВСУ безнадежное. Однако США приказали сопротивляться, чтобы нанести максимально возможный ущерб России, которая все равно остается конкурентом.

При этом они хотят ослабить ЕС, как конкурента, при помощи санкций, а также беженцев с Украины.

Что касается санкций

Что касается санкций, то многие российские экономисты полагают, что они нанесут гораздо больший ущерб экономике ЕС и других союзников США, чем самой России.

Некоторые российские экономисты, например, М. Делягин, даже считают, что экономический удар по Германии и Франции, как ведущим странам ЕС – основная цель нынешнего кризиса для США. Ведь объем торговли ЕС с Россией значительно больше, чем США с Россией.

При этом Германия заявила, что исключает энергоносители из санкций. Еще бы, цены на энергоносители в мире растут и бьют все рекорды, также как и на другие виды природного сырья, металлов и т.п.

Международная истерика, санкции, рост цен в мире являются прикрытием для наступающего обострения глобального экономического кризиса.

Это называется капитализм

При этом поставки российского газа в Европу по газопроводу через Украину продолжаются, «Газпром» и Украина получают свои деньги. Также продолжаются поставки газа по «Северному потоку – 1» и «Турецкому потоку». Пока приостановлены или сведены к минимуму только поставки по газопроводу через Белоруссию.

И те люди в Европе, которые получают российский газ по фиксированным контрактным ценам и потом перепродают по взлетевшим до небес рыночным ценам, сейчас гребут огромные деньги. И, насколько я понимаю, эти люди в основном находятся в Германии.

Это называется капитализм.

На «постмайданной» Украине господствует нацистская идеология

Постараюсь обосновать это основное положение данной статьи.

1. История

Организация украинских националистов (ОУН) была создана в 1929 г. на конгрессе украинских националистов в Вене и действовала в довоенной Польше на территории занятой ей Западной Украины. В Польше она была запрещена и считалась преступной.

После захвата Польши нацистской Германией в сентябре 1939 г. ОУН стала служить нацистам, которые освободили заключенных членов этой организации из польских тюрем. Она распалась на две части, которыми руководили Бандера и Мельник, однако какой-либо существенной разницы между ними не было.

Нацистская Германия использовала членов ОУН для формирования карательных отрядов на территории Советской Украины после ее захвата. Известно, что в Бабьем яру, где было уничтожено не менее ста тысяч человек, пленных красноармейцев и евреев Киева, в расстрелах принимали активное участие каратели из ОУН(м).

На совести ОУН множество других кровавых преступлений во время Великой Отечественной войны – уничтожение сотен тысяч представителей всех национальностей, евреев, русских, поляков, украинцев, несогласных с ними. В их числе «Волынская резня» – массовое уничтожение ОУН(б) поляков на Западной Украине в 1943-44 г. По этой причине в Польше к ним относятся приблизительно так же, как в России.

После окончания 2 мировой войны ОУН перешла на службу США. Это привело к террору и убийствам мирного населения на территории Западной Украины.

И этих нацистов в «постмайданной» Украине считают национальными героями и образцами для подражания.

2. Современность

Рассмотрим два основных лозунга (тезиса) «майдана», которые активно используются до сих пор и по существу составляют основу господствующей сейчас на Украине идеологии:

Москаляку [русского] на гиляку [сук]

Кто не скачет, тот москаль

Первый тезис означает призыв к тотальному насильственному уничтожению русских, т.е. к геноциду. Этого достаточно, чтобы признать данную идеологию нацистской.

Второй тезис предназначен для запугивания населения Украины. Те, кто не согласны с нацистскими установками, приравниваются к русским и, следовательно, также подлежат уничтожению.

Оба тезиса многократно применялись современными украинскими нацистами на практике.

Мы не забыли и никогда не забудем погибших 2 мая 2014 г. в Одесском доме профсоюзов. А также радостный визг, который поднялся в украинских соцсетях после этого, с призывами продолжать уничтожение русских и несогласных. Это следует считать началом геноцида со стороны современных украинских нацистов.

После этого в ходе гражданской войны в Донбассе около 14 тыс. гражданского населения погибло при обстрелах с украинской стороны. Кроме того, есть информация, что большое количество людей, убитых нацистам на подконтрольной им территории, захоронено в тайных могилах. Расследование этих преступлений будет проведено после освобождения Донбасса.

В Интернете можно найти информацию и о других преступлениях украинских нацистов. Полагаю, что в будущем этот список станет заметно больше за счет преступлений, которые пока не получили огласки.

Найдено в Интернете

«Люди разделились на тех, кто хотел мира с 2014 года и тех, кто захотел мира со вчерашнего дня».

Не все современные украинские политики – нацисты. Они пособники нацистов

Разумеется, не все современные украинские политики – нацисты. В подавляющем большинстве своем это беспринципные люди, готовые разыгрывать «любую карту». К тому же многие из них не являются этническими украинцами (включая Зеленского, который является евреем).

Однако на современной Украине могут нормально действовать только те политики и политические силы, которые либо являются нацистскими, либо согласны с украинской нацистской идеологией и признают ее господствующей. Последних следует считать пособниками нацистов. Это относится и лично к Зеленскому.

Несогласные подвергаются прессингу и уничтожению. На современной Украине практически прекратили свою деятельность все левые организации, даже если их официально не запрещали, включая КПУ (аналог КПРФ). Многие украинские левые и антифашисты были вынуждены эмигрировать, причем в основном в Россию.

Буржуазные политики и политические силы пророссийского направления, которых поддерживают некоторые олигархи, не удалось выдавить из украинской политической жизни, поскольку у них есть заметные материальные (и иные) ресурсы. Однако они также подвергаются серьезному прессингу.

Поэтому на нынешней Украине выборы президента, Верховной Рады, местных органов власти, внешне выглядящие вполне демократическими (особенно в сравнении с российскими) – это по существу выборы между различными группами пособников нацизма и откровенными нацистами. Другие политические силы, даже буржуазные, не имеют шансов на выборах президента и весьма ограниченные возможности на выборах в украинский парламент и местные органы.

В заключение этого раздела можно отметить, что в большинстве стран Европы нацистская (фашистская) идеология и деятельность запрещены. Среди исключений – Украина и три страны Прибалтики, поскольку их используют как орудия против России.

В связи с этим вопрос о денацификации Украины действительно является актуальным, поскольку в Европе, более всего во время 2 мировой войны пострадавшей от нацизма (фашизма), не должно быть государств с нацистской идеологией.

(В скобках – несомненно, когда-нибудь возникнет вопрос о денацификации трех стран Прибалтики. Надеюсь, что этот вопрос удастся решить мирным путем.)

Две позиции среди российских левых по отношению российской операции на Украине

Одна часть российских левых признает необходимость денацификации и демилитаризации Украины, для чего осуществляется российская операция на Украине.

Однако другая часть российских левых выступила против этой операции.

Насколько я понимаю, они опираются на два основных тезиса.

1 тезис – это агрессия империалистической России против капиталистической Украины, а поддерживать эту империалистическую агрессию для российских левых недопустимо. При этом они часто делают ссылку на тезис Ленина времен 1 мировой войны о «поражении своего правительства».

Однако этот тезис может применяться только при отсутствии различий между капиталистическими участниками столкновения. Во время 1 мировой войны еще не было фашизма и нацизма (они появились по итогам той войны), обе воюющие стороны были, с точки зрения формальной демократии, более-менее равноценны.

Этот тезис уже был совершенно неприменим во время 2 мировой войны. Можно ли представить, чтобы в начальный период этой войны, в 1939-41 гг., когда Советский Союз в ней еще не участвовал, левые силы в европейских странах, воевавших против германо-итальянской коалиции, выступали за «поражение своего правительства»? Наоборот, они активно выступали против фашизма. Или чтобы кто-то в Советском Союзе в 1939-41 гг. сочувствовал фашистской коалиции? Это было невозможно из-за характера этой войны, в соответствии с которым последующая война Германии и ее союзников с СССР была неизбежной.

С идеологической точки зрения нынешняя Украиной, где господствует нацистская идеология, имеет несомненное сходство с нацистской Германией (хотя нацизм на Украине ублюдочный из-за недостатка сил и возможностей).

Оптимальным вариантом для России было бы непризнание «майдана» 2014 г., объявление его госпереворотом, отказ от признания «постмайданного» руководства Украины, объявление блокады и ликвидация этого режима. Но тогда Путин и Ко. не решились этого сделать, хотя, вероятно, хотели, поскольку им было нужно согласие Запада.

Но прошлого не вернешь.

Очевидно, по динамике 2014-22 гг., что в эти годы на Украине шло распространение нацистской идеологии, увеличение числа нацистов (в основном за счет молодежи) и их расчеловечивание, подавление колеблющихся, уничтожение и выдавливание несогласных.

На Украине нет никаких предпосылок для социалистической революции, напротив, появились предпосылки для прихода к власти откровенных нацистов. При этом война между будущей Советской Россией и нацистской Украиной стала бы неизбежной и сопровождалась бы большими потерями и жертвами.

Говоря по-простому, на Украине чем дальше, тем хуже. Поэтому чем раньше будет ликвидирован нацистский нарыв, тем лучше.

В связи с этим российские левые должны признать, что денацификация и демилитаризация Украины является необходимостью, и предпочтительно сделать это сейчас.

2 тезис – что население Украины не простит «российской агрессии» и не будет в дальнейшем сотрудничать с Россией и с левыми, если они поддержат российскую операцию.

Мой товарищ поддерживает постоянный телефонный контакт со своими друзьями и знакомыми в Киеве. Он сказал так.

В Киеве есть три группы людей. Одна ждет прихода российских войск. Другая заявляет, что готова сражаться с ними до конца (хотя нельзя дать гарантии, что они будут делать это). И третья, которая хочет все это пережить и выжить.

Несомненно, то же наблюдается по всей Украине. И третья группа должна составлять большинство.

«Российской агрессии» не простят представители второй группы. Однако для левых – это чуждые элементы, которые никогда не перейдут на наши позиции. Это нацисты или сторонники нацистской идеологии.

Что касается первой и третьей группы – с этими людьми левым можно будет говорить и договариваться. В том числе о том, что основной причиной гражданской войны на Украине в 2014-22 г. и российской операции для ее окончания было господство на Украине в этот период нацистской идеологии.

Тем более, что российские войска не бомбят и не собираются бомбить Киев и другие украинские города. Это им просто не нужно.

Разрушения происходят только там, где идут боевые действия. Особенно сильные разрушения там, где бои идут с 2014 г., т.е. в Донбассе. При этом, пока ВСУ не отошли от Донецкой городской агломерации, они продолжают обстрелы Донецка и других городов и поселков, хотя это бессмысленно с военной точки зрения. Единственная цель этих действий – запугивание населения.

Поэтому предположение, что российская операция оттолкнет население Украины от России и от левых, является сильным преувеличением. Кого она оттолкнет, те нам не нужны.

Важное замечание для российских левых

Да, конечно, официально на Украине сейчас нацизма нет. Но на самом деле он есть (как всем известный суслик). Об этом российским левым, выступающим против российской операции, лучше спросить у многочисленных украинских левых, которые после 2014 г. вынуждены были эмигрировать из Украины в Россию. И выяснить, много ли среди них противников этой операции.

Но главное – все «защитники» Украины среди российских левых, помните, чтобы вы не делали «в защиту Украины», для украинских нацистов и сторонников нацистской идеологии вы, как и все левые, останетесь врагами, которых надо «на гиляку». Разбираться в видах левых они не будут.

Общие позиции для двух групп российских левых

Есть, однако, два пункта, по которым сходятся все российские левые, как поддерживающие необходимость денацификации и демилитаризации Украины (сейчас, а не потом), так и выступающие против российской операции на Украине.

1. В России будет значительный рост цен (= обесценивание рубля, инфляция). Отчасти он будет вызван санкциями и падением валютного курса рубля. Но еще больший вклад внесет жадность торговцев и чиновников, которые не хотят уменьшения своих «доходов». Это приведет к заметному падению уровня жизни населения.

2. В России будет «завинчивание гаек» в борьбе с инакомыслящими.

Собственно, оба процесса уже начались и мы их наблюдаем.

Выражаю уверенность, что в условиях обострения глобального экономического кризиса нынешняя российская власть окажется не в состоянии справиться с управлением государством.

Даже если центральное правительство будет принимать разумные решения (и уже принимает их), все будет сведено на нет огромной массой чиновников на местах. Они, в подавляющем большинстве, не государственники и не либералы, они люди, которые думают в первую очередь о своих «доходах». Они могут кое-как выполнять свои прямые обязанности в нормальных, некризисных условиях, но явно не справятся с этой работой в условиях начавшегося кризиса. Это создает предпосылки для кардинальной смены власти в России.

Дополнительно можно отметить, что разделение мира на зоны и отделение России от глобального мирового империализма способствует левым силам. Это резко ослабляет российский капитализм (носящий ублюдочный характер) и дает основание полагать, что США и прочие страны Запада не будут вмешиваться для его защиты.

Не стоит спорить по поводу Украины

Поэтому обращаюсь с призывом к противникам российской операции на Украине среди российских левых.

Не присоединяйтесь к акциям либералов «против агрессии» и не организовывайте свои.

Украине вы не поможете, она сдана России (см. начало этой статьи). А пострадать вы можете весьма сильно, с вами церемониться не будут. Вы нужны нам живыми и на свободе.

С другой стороны, обращаюсь с подобным призывом к российским левым, поддерживающим необходимость денацификации и демилитаризации Украины.

Не стоит принимать участие в правительственных акциях в поддержку операции на Украине или организовывать свои мероприятия в каком-то подобном направлении (кроме разве что сбора гуманитарной помощи).

Мы не должны быть массовкой на правительственных акциях, а собственные мероприятия сейчас не нужны, поскольку Донбассу (в отличие от 2014 г.) оказывается достаточная помощь.

Нас ждут большие перемены. Кардинальная смена власти в России неизбежна.

Надо готовиться к этому, а не тратить силы на споры по поводу операции на Украине.

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"Письмо российским родственникам". В. Зеленский, Вечерний Квартал, 11.10.2014



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