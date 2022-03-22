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Московский листок

Американскому послу сказали, что скоро выгонят

Опубликовано 22.03.2022 в разделе комментариев 1

сша война рф
Американскому послу сказали, что скоро выгонят

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подталкивают российско-американские отношения к разрыву, заявили в Министерстве иностранных дел.

На прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Сегодня по этому поводу в МИД вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста.

"Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", — подчеркнули в ведомстве.

***

В МИДе намекают, что у Байдена не все в порядке "с кукухой". Но, как видим, старческая деменция Байдена - это скорее хитрый ход американской дипломатии, чем медицинская проблема.

По существу, США и союзники уже раздавили экономику РФ как гнилой орех. И Украина тут на десятом месте, хоть и война такого масштаба в Европе идет впервые за 80 лет.

Все как в знаменитой войне Ирака с Кувейтом, который Саддам Хусейн заглотил как приманку. А потом его медленно душили санкциями, до тех пор, пока его армия уже не могла сопротивляться.

Так через 10 лет санкций, вполне возможно, и у нас уже будет не армия, а войско.

На финал Путина, может быть, и не повесят. Но сейчас МИД РФ клюнул на оскорбления, и заговорил о возможном разрыве отношений. То есть состоянии предвойны.

И что, наш "смертоносный диктатор" и впрямь готов воевать с Америкой? Или все же пока дойти с боями до Краматорска, а там уж посмотрим?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
ШИРШИНЯН написал 22.03.2022 01:43
надо байдена опередить ...и самим нам вовку повесить
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