Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook* и Instagram* за экстремизм. Иск подала Генпрокуратура.

В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.

Так, Instagram* проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

Суд обрадовал - россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram.

Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta**.

Кроме того, не предусмотрено наказания за пользование сервисами компании.

Это просто счастье и торжество демократии - не будут наказывать за использование ФБ. Может, погорячились? И стоит все же предусмотреть какое-то наказание, ну чисто символически, двушечку там, не больше?..

И пора уже запретить алфавит, поскольку именно буквами алфавита распространяются разные призывы и прочее. Для начала латиницу. А потом и кириллицу. Китайские иероглифы оставить пока, все равно никто не понимает.

И это, электричество тоже запретить. Именно при помощи электричества распространяется все это самое.

Запомните - алфавит и электричество нарушают права россиян.

А.Б.