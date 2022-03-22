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Московский листок

Запомните - алфавит и электричество нарушают права россиян

Опубликовано 22.03.2022 в разделе комментариев 2

суд закон
Запомните - алфавит и электричество нарушают права россиян

Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook* и Instagram* за экстремизм. Иск подала Генпрокуратура.

В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.

Так, Instagram* проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

Суд обрадовал - россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram.

Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta**.

Кроме того, не предусмотрено наказания за пользование сервисами компании.

Это просто счастье и торжество демократии - не будут наказывать за использование ФБ. Может, погорячились? И стоит все же предусмотреть какое-то наказание, ну чисто символически, двушечку там, не больше?..

И пора уже запретить алфавит, поскольку именно буквами алфавита распространяются разные призывы и прочее. Для начала латиницу. А потом и кириллицу. Китайские иероглифы оставить пока, все равно никто не понимает.

И это, электричество тоже запретить. Именно при помощи электричества распространяется все это самое.

Запомните - алфавит и электричество нарушают права россиян.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Депеш моооод написал 22.03.2022 09:30
Главное вся Украина превращается в ад, а в России чистота и порядок,а то придумали , украинцы живут лучше русских из Тамбова и Липецка, оборзели в край.
Не полетят украинские детки в Египет. И Турция не увидит украинцев.
Не купят они новые машины, совсем не купят.
Да что там, домов у них нет, удобств и еды.
Эка невидаль, задумали жить лучше русских, браво Путин, раскусил продажные планы.
И в Фейсбуке с инстаграммой не будет счастливых украинских лиц, ни у детей, ни у стариков.....
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А еще -
воздух, написал 22.03.2022 09:17
колебания которого образуют звуки, слышимые ушами россиян.
Интересно, если я на жестовом языке (ЖЯ для глухонемых) ПУБЛИЧНО изображу "Нет войне!" или "Мутин - Пудак!", меня посодют?
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