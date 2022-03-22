Журналист Гордон вот-вот развяжет ядерную войну. Если СК не остановит...

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям.

В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктом "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Следственный комитет уточнил, что Гордон в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан страны по национальному и языковому признаку.

Вот кто все начал-то! Это Гордон, оказывается, половину Украины оккупировал! Вот же гордон какой...

И ядерное оружие у этого Гордона, оказывается, есть. И вот-вот применит, если Следком не остановит агрессора!

И как бы этот Гордон не уничтожил по языковому признаку русскоязычного Зеленского. И с кем тогда Путин будет переговариваться?

Я бы на месте СБУ присоединился к инициативе СК РФ. Этот Гордон просто реваншист и агрессор, право слово...

А.Б.