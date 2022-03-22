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Московский листок

Журналист Гордон вот-вот развяжет ядерную войну. Если СК не остановит...

Опубликовано 22.03.2022 в разделе комментариев 3

украина война киев зеленский
Журналист Гордон вот-вот развяжет ядерную войну. Если СК не остановит...

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям.

В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктом "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Следственный комитет уточнил, что Гордон в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан страны по национальному и языковому признаку.

Вот кто все начал-то! Это Гордон, оказывается, половину Украины оккупировал! Вот же гордон какой...

И ядерное оружие у этого Гордона, оказывается, есть. И вот-вот применит, если Следком не остановит агрессора!

И как бы этот Гордон не уничтожил по языковому признаку русскоязычного Зеленского. И с кем тогда Путин будет переговариваться?

Я бы на месте СБУ присоединился к инициативе СК РФ. Этот Гордон просто реваншист и агрессор, право слово...

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Нахуахуа написал 22.03.2022 11:05
В центре Киева стоит памятник. Прочитайте на нем надпись. Кому? Богдану Хмельницкому. Что за надпись? ЕДиная неделимая Россия. РОССИЯ.
Никаких Украин никогда не существовало. Тут Путин прав-большевисткие грусности и пакости России.
Поэтому не половина, а вся Россия оккупирована. Юго-запад - укронацистами и бандерами. Остальная Россия - олигархатом и иностранщиной. С грабежом через ЖКХ, поборы, штрафы, сверхналоги. Которая указывает гауляйтеру, кого и куда назначать для развала России и вывозу ресурсов. По девизу Бжезинского-Чубайса. Вот не хочет ли Путин назначить Козырева вновь министром иностранного предательства? Или Председателем предателей России? Или это теплое местечко навсегда для себя зарезервировал?
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Этот Гордон просто реваншист и агрессор, право слово...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! написал 22.03.2022 10:38
Вылитый товарищ баранов, козлов и прочего краснозадого быдла!
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(без названия)
стоик7989 написал 22.03.2022 10:20
Нацизм &#8212; это мировоззрение, ставящее во главу мира определенную нацию, расу или этнос и ратующее за использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества или его части.
Нацизм исключает какую-либо возможность считать представителя &#171;неправильной&#187; расы или этноса войти в группу избранных.
.
т.е. сионисты и есть нацисты с внушением всем своей богоизбранности?
т.е. карлик уничтожает киевских жидов?
но гибнут в основном славяне, а жиды-олигархи жируют?
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