Штрафы предложили амнистировать, но это вряд ли

Депутат Госдумы Иван Сухарев в письме на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан.

В условиях нынешней экономической ситуации и на фоне санкций освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения является необходимой, обоснованной и уместной мерой, отметил парламентарий.

Проектом постановления об амнистии, как он уточнил, предлагается освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных гл. 12 КоАП России, которые не представляют большую общественную опасность.

При этом парламентарий не пишет об амнистии нарушений за неправильную парковку - это не по ведомству ГИБДД. И относится к ведению полукоммерческих структур типа столичной МАДИ. И не подлежит 50% амнистии, как копеечные штрафы, скажем, за небольшое превышение скорости. При этом штрафы за парковку в Москве в 10 раз превышают минимальные штрафы за нарушения собственно ПДД. И никакой общественной опасности нарушения правил парковки вообще не представляют.

Я бы на время спецоперации вообще платные парковки отменил. У людей на жратву не хватает, а тут 5 тысяч непонятно за что... А просрочил, так приставы снимут и 10 тысяч.

Лучше бы Росгвардия спецоперацию против МАДИ провела, вот тут была бы всенародная поддержка без всяких митингов с Путиным в пуховичке за полтора миллиона...

А.Б.