Японию мы тоже послали

Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Мы выражаем решительный протест", - сказал глава японского кабмина.
Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Я так понимаю, теперь у Японии остается только один способ решения проблем с островами - спецоперация?
Ну или ехать в Минск, там договариваться о чем-нибудь.
А.Б.
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ййййй написал 22.03.2022 10:30
???????????? написал 22.03.2022 10:25