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Московский листок

Японию мы тоже послали

Опубликовано 22.03.2022 в разделе комментариев 2

япония курилы острова
Японию мы тоже послали

Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы выражаем решительный протест", - сказал глава японского кабмина.

Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Я так понимаю, теперь у Японии остается только один способ решения проблем с островами - спецоперация?

Ну или ехать в Минск, там договариваться о чем-нибудь.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ййййй написал 22.03.2022 10:30
Наверно как-то с прицелом на Китай это все. Должен за этим стоять какой-то расчет.
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И вы тоже послали?
???????????? написал 22.03.2022 10:25
"Японию МЫ тоже послали", - с гордостью в голосе и в клавиатуре утверждает товарищ баранов, козлов и прочего краснозадого быдла..
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