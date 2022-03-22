Японию мы тоже послали

Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы выражаем решительный протест", - сказал глава японского кабмина.

Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Я так понимаю, теперь у Японии остается только один способ решения проблем с островами - спецоперация?

Ну или ехать в Минск, там договариваться о чем-нибудь.

А.Б.