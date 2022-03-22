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Московский листок

Референдум в окопах?

Опубликовано 22.03.2022 в разделе комментариев 0

зеленский нобелевская
Референдум в окопах?

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ Украины и Европы выступил за вынесение некоторых возможных компромиссных договорённостей с Россией на референдум.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях — и они могут быть историческими, — мы никуда не денемся, мы придём в референдум», — цитирует его ТАСС.

Зеленский утверждает, что «народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов».

В принципе, конечно, очень демократично и правильно. Допустим, признать ли Крым российским или продолжать возвращать его до турецкой пасхи, нужно путем опроса всех украинцев, сидящих сейчас в бомбоубежищах или бегущих в Европу на чем придется.

Как Зеленский собирается проводить референдум в воюющей стране, половина территории которой вообще не под его контролем? И 10 миллионов человек покинули свои дома и где их будут искать избиркомы?

Или он просто не торопится? Это ведь у Путина "подгорает", а Киев войну только начинает... Куда им спешить, трэба почекати... Еще Нобелевский комитет не заседал.

А.Б.



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