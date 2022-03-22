Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа.
Бесперебойный транзит, по словам Витренко, будет продолжаться, пока у "Украины" остается такая техническая возможность.
Глава "Нафтогаза" также признал, что российские силы в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.
А вы говорите, что точечные удары не работают. Когда речь о газовой трубе - никаких случайных попаданий.
И Украина будет качать газ до последней капли крови.
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очень! написал 22.03.2022 10:50
Да после первой санкции надо было краник-то закрыть.
И как это все понимать? Или "а кто у нас НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЬ НОМЕР 1"?
Я с вас XУEЮ, гражданин Путин со всем твоим паханатом!
стоик7989 написал 22.03.2022 10:21
Нацизм исключает какую-либо возможность считать представителя «неправильной» расы или этноса войти в группу избранных.
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т.е. сионисты и есть нацисты с внушением всем своей богоизбранности?
т.е. карлик уничтожает киевских жидов?
но гибнут в основном славяне, а жиды-олигархи жируют?