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Московский листок

Качать газ до последней капли крови

Опубликовано 22.03.2022 в разделе комментариев 2

газ нефть
Качать газ до последней капли крови

Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа.

Бесперебойный транзит, по словам Витренко, будет продолжаться, пока у "Украины" остается такая техническая возможность.

Глава "Нафтогаза" также признал, что российские силы в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.

А вы говорите, что точечные удары не работают. Когда речь о газовой трубе - никаких случайных попаданий.

И Украина будет качать газ до последней капли крови.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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Интересные дела!
очень! написал 22.03.2022 10:50
Запад нас санкционирует, а мы им газ???!!!
Да после первой санкции надо было краник-то закрыть.
И как это все понимать? Или "а кто у нас НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЬ НОМЕР 1"?
Я с вас XУEЮ, гражданин Путин со всем твоим паханатом!
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(без названия)
стоик7989 написал 22.03.2022 10:21
Нацизм &#8212; это мировоззрение, ставящее во главу мира определенную нацию, расу или этнос и ратующее за использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества или его части.
Нацизм исключает какую-либо возможность считать представителя &#171;неправильной&#187; расы или этноса войти в группу избранных.
.
т.е. сионисты и есть нацисты с внушением всем своей богоизбранности?
т.е. карлик уничтожает киевских жидов?
но гибнут в основном славяне, а жиды-олигархи жируют?
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