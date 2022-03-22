Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа.

Бесперебойный транзит, по словам Витренко, будет продолжаться, пока у "Украины" остается такая техническая возможность.

Глава "Нафтогаза" также признал, что российские силы в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.

А вы говорите, что точечные удары не работают. Когда речь о газовой трубе - никаких случайных попаданий.

И Украина будет качать газ до последней капли крови.