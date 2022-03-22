Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде.
Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 2257 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5
И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Американскому послу сказали, что скоро выгонят https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Японию мы тоже послали https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Штрафы предложили амнистировать, но это вряд ли https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям https://forum-msk.org/material/news/1...
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КремлеБот написал 22.03.2022 11:53