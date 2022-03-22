Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде. Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 2257 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5 И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Американскому послу сказали, что скоро выгонят https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Японию мы тоже послали https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Штрафы предложили амнистировать, но это вряд ли https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться