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Московский листок

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

Опубликовано 22.03.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде.

Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 2257 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Американскому послу сказали, что скоро выгонят https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Японию мы тоже послали https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Штрафы предложили амнистировать, но это вряд ли https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям https://forum-msk.org/material/news/1...



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Всего комментариев к статье: 1
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Zа Россию Zа Президента Zа мир без нацизма
КремлеБот написал 22.03.2022 11:53
К примеру на Украине запрещены все русские соцсети и Яндекс и никто по этому поводу не укает!
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Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
Россиян не будут наказывать за использование Faceb...
22.03.2022
Полный Делягин N33
Полный Делягин N33
19.03.2022
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