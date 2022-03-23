Российско-украинская война. Чувство бессилия

«Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть, исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут».

©Джордж Оруэлл,

пропагандист уничтожения СССР

Не могу описать то чувство, которое охватывает меня при чтении новостей с театров войны России и Украины. Некоторые мои читатели говорят, что я жалею хохлов, поскольку сам хохол. Это не так, я уже давно в таких конфликтах никого не жалею.

Это раньше – в конце 80-х и начале 90-х, когда эти гражданские войны вспыхивали в Карабахе или Приднестровье, у меня была жалость к убитым в этих конфликтах женщинам и детям и чувство недоумения к воюющим: «Что вы, сволочи, делаете? Ведь мы же братья!». Но сейчас пришло понимание, что эта жалость даёт хороший доход профессиональным плакальщикам, как в СМИ, так и в индустрии «Правозаshitников», но эти вопли и стенания ничего не дают к пониманию того, что происходит. И, главное, ничего не дают к пониманию, как это предотвратить – как избежать этих убитых.

Вспомните причину такого визга. Ведь те же США никогда особо не заморачиваются с поводом к войне - они снимают в условном Голливуде сценки с типа убитыми детьми и типа изнасилованными женщинами, дают их по ТВ, СМИ и «правозаshitники» вопят и под их аккомпанемент США начинают бомбить, кого хотят. Так было и в Сербии, так было и в Ираке и отупевшее население США, посмотрев на реальные или бутафорские детские трупы, сходит с ума и одобряет правительству США действия, которые вызовут десятки тысяч трупов женщин детей, но которые уже не покажут по ТВ. Чего уж тут удивляться тому, что по примеру США от ретивых кремлёвских пропагандистов до сих пор не прекращаются вопли о том, что «украинские нацисты на Донбассе 8 лет убивали женщин и детей»?

А если говорить о смерти мирного населения в ходе войны с целью предотвратить эти смерти, то напомню, что никакие сопли о «слезинке ребёнка» не помешали англо-американцам разбомбить во Второй мировой войне мирное население Кёльна, Гамбурга и Берлина, а в Дрездене они за одну ночь бомбёжками и пожарами убили сразу 135 тысяч человек.

Ну, а в Ленинграде немцы в начале его осады мало того, что сразу же уничтожили бадаевские склады с продовольствием, они ещё и всю осаду вели огонь артиллерии не просто по площадям, а по водоразборным колонкам в городе – чтобы убить как можно больше ленинградцев. И убили около 700 тысяч человек. И в СССР заботились о снижении потерь своих солдат, и никто и не подумал жалеть каких-то там немецких женщин детей, хотя бы потому, что видели то, что немцы творили с Ленинградом.

И тут ни стенания и вопли нужны, тут надо понимать военную суть гибели мирного населения. А в таких убийствах мирных жителей есть военный смысл, берегущий собственных солдат, – пренебрежением к жизни мирных жителей противника уничтожить огневые точки защищающего города противника и этим заставить его сдаться. Сдаться как из-за возрастающих потерь бойцов, так и из-за непомерных жертв мирного населения этих городов. А непосредственно убивают «женщин и детей» те, кто эти города хочет захватит, а не те, кто их защищает. И от этого смысла никуда не деться. Убийством мирного населения Ленинграда, немцы хотели вынудить к сдаче советские войска, оборонявшие город, и этим уменьшить собственные потери от штурма Ленинграда. И с такой же целью Авиация дальнего действия Красной Армии впоследствии разбомбила Кёнигсберг, и уничтожила бы и Хельсинки, если бы по нему сумела попасть (ночью бомбили и отбомбились по ложной цели).

Да, дети и женщины гибнут от боёв по взятию городов и от этого никуда не деться. Между прочим, как-то до сих пор ни одному дебилу не пришло в голову упрекать защитников Сталинграда в том, что они при обороне города «прикрывались женщинами и детьми».

Понимаете, есть нужды военной пропаганды, в том числе и нужды пропаганды, оправдывающие преступления мерзавцев, начавших агрессивную войну. А есть здравый смыл. И когда кто-то вопит о гибели женщин и детей во время войны, то у меня ответная реакция – ты или мудак, не понимающий, что именно происходит на войне, или сволочь. Которая за деньги своим визгом пытается вызвать у меня действия, которые приведут к гибели ещё большего количества женщин и детей

Что да, то да - и у меня, как и у любого человека, которые раньше считались нормальными, при виде детей возникает чувство умиления, и вид детского трупа, разумеется, действует на психику сильнее, нежели труп мужчины. Но умом стараешься вернуть себя в состояние здравого смысла – между этими двумя трупами нет никакой разницы! Более того, смерть мужчины, погибшего во имя общества, кроме горя вызывает ещё и безусловное уважение к нему, кроме того, смерть преданного обществу мужчины наносит ущерб этому обществу. А смерть ребёнка – это просто большое горе.

Если не вникать в подробности и не слушать услужливых пропагандистов, старающихся увеличить потери в этой войне, война между Россией и Украиной считалась бы гражданской войной. Она внешне очень похожа на то, как уже окрепшая большевистская Москва вооружённой рукой освобождала Украину в 1919-1920 годах сначала от холуёв немцев и поляков, а затем и от своих собственных бунтующих союзников – махновцев. Но на настоящее время современная война – не гражданская. Не гражданская со стороны России. Да, со стороны Украины уже во многом сражается сам украинский народ – сами граждане, а вот со стороны России сражаются всё ещё наёмники. Лица, которые за деньги пообещали нанявшему их в России режиму убивать того, кого этот режим прикажет, – хоть в Сирии, хоть в Центральноафриканской республике, хоть на Украине. Ведь это те же самые лица, которые по приказу Кремлёвского режима, дубинками втаптывают в грязь положения Конституции России, избивая как своих врагов граждан России. Избивая за деньги! Чего их вообще жалеть?

О них правильно сказал Рамазан Кадыров, начав получать с Украины первые чеченские трупы, что эти люди сами выбрали свою профессию, а их профессия предусматривает, что их могут и убить.

Понятное дело, что как мастера убийств, профессионалы обязаны превосходить просто мобилизованных солдат, и при столкновении с этими наёмниками, мобилизованные солдаты должны гибнуть в большей мере. И вы можете считать этих профессионалов пользой для общества, но я в этом вижу только людей, согласных за деньги убивать других людей. Не Родину защищать, как это делают мобилизованные, а убивать. Да, их матерей, вдов и сирот жалко, как жалко матерей, вдов и сирот олуха-электрика, схватившегося не за тот провод. Но как жалеть их самих, алчущих денег? На их жалование режим наймёт других.

С армией Украины положение иное, ввиду общей четырёхкратной слабости Украины по сравнению с Россией, и поэтому там мобилизация была начата немедленно, и как говорят свидетели, мобилизованные по двое суток выстаивали очереди в военкоматы, чтобы попасть в армию. Вот блогер из Славянска, Д. Дорофеев, сообщил, помимо обстановки в городе на 20 марта, что его знакомые пытались вступить в войска территориальной обороны Украины, у них взяли номера телефонов, но сказали, что в людях пока необходимости нет.

А с подготовкой добровольцев дело такое. Когда мы, в уже далёком 1972 году, отслужив сборы, три раза выстрелив вкладным 20-мм стволом из 100-мм танковой пушки, выстрелив 10 патронов из пулемёта и проехав за рычагами танка 6 км днём и 3 км ночью, перед присвоением лейтенантского звания спросили полковника, как нам с таким знанием военного дела вступать в бой с реальным противником, то он нас успокоил тем, что в бой нам придётся вступить, если я правильно помню, не ранее месяца или двух. А это время уйдёт на сколачивание экипажей и подразделений, повторных тренировок в танке, проведения тактических учений в составе взвода, роты и батальона.

То есть, и здравый смысл, и воинские инструкции запрещают использовать в бою даже подготовленные резервы (их на Украине 900 тысяч человек) без предварительной подготовки и повторения обучения. Ну и как я понял из изредка появляющихся роликов в Ютубе, на Украине такой процесс подготовки сейчас ведётся.

Ну и что? – скажут мне. – Что эти штатские хохлы стоят против наших профессионалов? Против доблестных чеченцев? Может и немногого стоят, но у них есть одна черта – самоотверженность.

Не собираюсь ничего предсказывать, поскольку сейчас уже любое окончание войны для обеих стран является плохим – так какой смысл в этих предсказаниях? Но, как мне кажется, для России дело оказалось сложнее, чем дебилам Госдумы казалось, когда они принимали решение начать войну с Украиной.

На Украине есть блогер из города Сумы, Юрий Подоляк, искренне желающий объединения России с Украиной и нетерпеливо ожидающий этой желанной победы, посему постоянно сообщающий сведения об окружениях российскими войсками украинских частей и соединений с надеждой, что вот-вот и всё закончится. Однако в конце выпуска от 16 марта он, с сожалением, не просто удивился стойкости украинских войск, но и попытался численно это показать. По его мнению, российские войска на 16 марта убили уже 10-15 тысяч украинских военнослужащих, но все подразделения и части Вооружённых Сил России вместе с милицией ДНР и ЛНР взяли в плен всего около 1000 человек украинских солдат. То есть, чтобы взять в плен 100 украинских военнослужащих, надо убить их в десять раз больше - 1000-1500 человек. Юрий Подоляк, на этом подсчёте остановился, хотя эти числа, чтобы быть статистикой, нуждались в сравнениях. https://www.youtube.com/watch?v=SiFGve7pvfM&t=2s

Вот и давайте их сравним. Поскольку числа потерь Вооружённых Сил России в этой войне секретные, поэтому сравним стойкость нынешних Вооружённых Сил Украины со стойкостью наших армий в истории.

По данным Генерального штаба царской России, в Первой мировой войне было убито 511 068 российских военнослужащих, 264 301 пропало без вести и 4 043 548 сдалось, итого пропавших без вести и сдавшихся - 4 307 849. Как видите, для того, чтобы взять в плен 100 военнослужащих Российской императорской армии надо было убить их всего 13 человек. То есть стойкость нынешней украинской армии в 100 раз выше Российской императорской армии, о которой в нынешней России страшная ностальгия. В 100 раз!

В Великой Отечественной войне, начало которой характеризовалось предательством и трусостью кадровых командиров Красной Армии, соответственно, огромными потерями по этой причине, за всю войну при 4 миллионах пленных было 8,6 миллионов безвозвратных потерь военнослужащих Красной Армии. Но около 1 миллиона из них умерли в плену, то есть в боях были убиты 7,6 миллиона человек, грубо говоря, чтобы сдались или попали в плен 100 военнослужащих Красной Армии, надо было убить их примерно 200 человек. А в 1943-1945 годах, когда в РККА с трусливой и подлой кадровой мразью так-сяк уже расправились, и учёт вёлся достаточно строго, на территории Европы было убито 1240820 военнослужащих Красной Армии, а пропали без вести и попали в плен - 118 776 человек. Грубо говоря, чтобы 100 военнослужащих РККА сдались в плен, надо было убить их около 1000 человек.

И если верить числам Ю. Подоляка или хотя бы их соотношению, то стойкость военнослужащих украинских Вооружённых Сил примерно такая же, как стойкость военнослужащих РККА в победные годы Второй мировой войны.

И вот я смотрю на всё это и не могу описать свои чувства. Фашисты Кремля при помощи своих наёмников пытаются покорить братский народ. Возмущаться, негодовать?

Само собой, и возмущаться, и негодовать! Но если бы можно было ограничиться только этими чувствами!

Разве этот братский народ в этой войне совсем невиновен? Совсем-совсем?

А когда фашиствующие рагули в Киеве нагадили на выбор всего украинского народа и установили свою, рагульскую фашистскую диктатуру, этот братский народ где был? Когда русский язык изгонялся из Украины, он где был? Когда 8 лет фашистская сволочь Киева не желала возвращать Донбасс в состав Украины мирным путём, который она в Минских соглашениях обещала пройти, где был этот братский народ? Этот братский народ совсем был тупой и не понимали, что это повод к войне? Как «невинная девушка» крутящая задом перед гопниками, не понимает, что это может кончиться изнасилованием?

Уже месяц идёт война, на которой гибнете только вы - братский народ! А хоть одна скотина из этих киевских фашистов погибла в боях? Нет, гибнете только вы. Почему? А вы, братский народ, умные, вы знали самое умное, что может знать умный человек, - что ваша хата с краю. Но вот теперь эта ваша хата и горит.

И вот смотришь на это и не поймёшь, как назвать охватывающие тебя чувства, – такое впечатление, что смотришь на что-то дико неприличное, но неприличное не только по своей бессовестности, а главным образом по тупости тех, ко в этом участвует с обеих сторон.

Тупости!

Насколько трудно понять, что раз ты кому-то платишь деньги за его услуги, то это твой слуга? Насколько трудно понять, если ты не будешь иметь возможности этого слугу лично поощрить и наказать, то он тебе служить не будет? Не будет!!

И неужели тяжело понять, раз ты из налогов платишь деньги депутатам, то это твои слуги, и если ты не будешь иметь возможность их лично поощрить и наказать, то депутаты будут служить не тебе, а сами себе, и плевать им будет на тебя, тупого дебила?!

Вот как смотреть на свой народ, который без проблем может обеспечить справедливость и реально светлое будущее своим детям, но тупо ждёт, что ему поступит халява от безнаказанной сволочи, которую он сам же и избирает себе на шею?

Как назвать это чувство, возникающее от понимания этого?