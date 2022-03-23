Навального осудили, Невзорова привлекли

Вчера день был богатый. Лефортовский суд Москвы во вторник на выездном заседании в исправительной колонии ИК-2 в Покрове (Владимирская область) назначил новое наказание Алексею Навальному, отбывающему 2,5 года по делу «Ив Роше». За хищение 2,7 млн руб. пожертвований (мошенничество в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК) и оскорбление участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК) ему назначили 9 лет колонии строгого режима, штраф 1,2 млн руб. и 1,5 года ограничения свободы.

Если решение вступит в силу после апелляции, Алексей выйдет из колонии в 2031 году, но еще как минимум десять лет не сможет участвовать в выборах.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова. Ему вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).

Следствие считает, что 9 марта Невзоров на своей странице в Instagram* (запрещена в РФ) и 19 марта на YouTube-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети Интернет», — говорится в сообщении СК от 22 марта.

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Насчет Навального. Не понимаю, зачем?

Все-таки хочется верить, что страной управляют в общем разумные люди, а не сборище психопатов.

С началом военных действий на Украине о Навальном забыли. Сидит себе человек, отбывает срок, полученный, если честно, непонятно за что.

Зачем набрасывать ему еще 9 лет плюс 10 "по рогам"? Я не про справедливось и не про правосудие - смешить вас нет желания. Я про смысл, по возможности, здравый.

В 2042 году Путину будет уже 90.

Случались в истории, конечно, подобные прецеденты. Вот Рамзес Второй дожил на троне до 92 дет. По должности считался богом, поэтому когда умер, это вызвало большое смущение в обществе.

Но наш-то пока не бог, чего ему так бояться конкуренции в отдаленном и весьма туманном будущем?

И Невзоров.

Да, разместил. И что? Откуда ему знать было, что информация заведомо ложная?

Но ведь мы и понимаем, что привлекли не за это. А за выступление в Израиле, где он очень громко и недвусмысленно пожелал скорой смерти практически бессмертному существу.

Существу, должно быть, доложили. Существо взмахнуло большими кожистыми крыльями, но не взлетело, а только распорядилось. И множество мелких бесов россыпью понеслось исполнять.

Но беда в том, что Невзоров тоже уже не от мира сего. Верней не вполне. Он - легенда! Причем легенда мрачная, питерская, пропитанная болотным духом тамошних дворов-колодцев и убиенных старушек.

Властитель с болот опрометчиво наступил на хвост болотному духу, о котором тоже почти забыли. А теперь вспомнят.

Конечно, Невзоров может просто уехать за границу. Или остаться там, если еще не успел возвернуться.

Возможно, на это и расчет.

А если как Навальный - вернется?

Тогда по накатанной дорожке - посадка в Шереметьево, вторая посадка в отделение полиции в Химках, и там же третья, не отходя от стола.

Но Невзоров в тюрьме будет пострашней Навального. Ведь он питерский, с тех же углов и обоссанных парадных, что и "наше все". Заберет с собой родину властителя в колонию в Покрове. Высосет мозг из костей. Заберет мужскую силу, а вместо нее оставит озноб и потливость.

Ой, зря он так...

А.Б.