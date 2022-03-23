Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Севастополе пытаются создать музей Аверченко

Опубликовано 23.03.2022 в разделе комментариев 0

революция ленин севастополь музей аверченко
В Севастополе пытаются создать музей Аверченко

Причем пока в порядке частной инициативы. Власти пока как-то поодаль, хотя можно было бы как-то и поддержать.

Аркадий Аверченко родился и вырос в Севастополе. Не он один, конечно. Но про Ахматову хоть известно - есть дом, где жил ее дед, там сейчас кафе "Искринка", раньше в нем висели портеры поэтессы, сейчас все, напоминающее о ней почему-то осчезло, но дом остался.

А где родился и жил Аверченко - бог весть. Показывают куда-то в район стадиона "Чайка", там где-то... И вообще больше ничего.

В советское время понятно, великий фельетонист писал про красную Россию зло и ехидно. Но вот в Крыму утверждается власть Крымской ССР под руководством Д. И. Ульянова, брата Ленина. Аверченко не успевший отплыть с французами, ждет ареста, но террора при Крымской ССР не произошло, и позиция Аверченко в поддержку Доброармии (фельетон «О буржуях и прочем таком») последствий для него не имела.

В 1921 году в Париже он публикует сборник памфлетов «Дюжина ножей в спину революции». И что?

Вышла статья Ленина «Талантливая книжка», в которой Аверченко назван «озлобленным до умопомрачения белогвардейцем», однако при этом Ленин нашёл книгу «высокоталантливой». В ответ Аверченко пишет рассказ «Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко»...

Можно себе представить, что, к примеру, некто пишет фельетон, в котором высмеивает... Ну сами знаете кого. А в ответ не "двушечка", а статья главы государства в "Российской газете".

Почувствуйте разницу.

Собственно, вот из-за этого, из-за отношения государства к интеллигенции, и важен музей Аверченко в Севастополе. Пока есть, к кому обращаться...

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к лозунгу "Нет войне!"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
Россиян не будут наказывать за использование Faceb...
22.03.2022
Полный Делягин N33
Полный Делягин N33
19.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Песков не исключает использования ядерного оружия (1)
Поможем Набиуллиной в сложной жизненной ситуации (0)
В Севастополе пытаются создать музей Аверченко (0)
Навального осудили, Невзорова привлекли (21)
Российско-украинская война. Чувство бессилия (16)
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram (4)
Качать газ до последней капли крови (9)
Референдум в окопах? (7)
Японию мы тоже послали (8)
Штрафы предложили амнистировать, но это вряд ли (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Дефицит бумаги саботаж со стороны крупных корпораций
Дарья Митина Дарья Митина: Быть Кассандрой отнюдь не всегда приятно :((
Дарья Митина Дарья Митина: Из компетентных источников
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Диктаторы погибнут, а власть, которую они отняли у народа, вернется к народу
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Невзоров
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss