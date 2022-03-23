В Севастополе пытаются создать музей Аверченко

Причем пока в порядке частной инициативы. Власти пока как-то поодаль, хотя можно было бы как-то и поддержать.

Аркадий Аверченко родился и вырос в Севастополе. Не он один, конечно. Но про Ахматову хоть известно - есть дом, где жил ее дед, там сейчас кафе "Искринка", раньше в нем висели портеры поэтессы, сейчас все, напоминающее о ней почему-то осчезло, но дом остался.

А где родился и жил Аверченко - бог весть. Показывают куда-то в район стадиона "Чайка", там где-то... И вообще больше ничего.

В советское время понятно, великий фельетонист писал про красную Россию зло и ехидно. Но вот в Крыму утверждается власть Крымской ССР под руководством Д. И. Ульянова, брата Ленина. Аверченко не успевший отплыть с французами, ждет ареста, но террора при Крымской ССР не произошло, и позиция Аверченко в поддержку Доброармии (фельетон «О буржуях и прочем таком») последствий для него не имела.

В 1921 году в Париже он публикует сборник памфлетов «Дюжина ножей в спину революции». И что?

Вышла статья Ленина «Талантливая книжка», в которой Аверченко назван «озлобленным до умопомрачения белогвардейцем», однако при этом Ленин нашёл книгу «высокоталантливой». В ответ Аверченко пишет рассказ «Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко»...

Можно себе представить, что, к примеру, некто пишет фельетон, в котором высмеивает... Ну сами знаете кого. А в ответ не "двушечка", а статья главы государства в "Российской газете".

Почувствуйте разницу.

Собственно, вот из-за этого, из-за отношения государства к интеллигенции, и важен музей Аверченко в Севастополе. Пока есть, к кому обращаться...