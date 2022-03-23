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Московский листок

Поможем Набиуллиной в сложной жизненной ситуации

Опубликовано 23.03.2022 в разделе комментариев 1

москва собянин мэр
Поможем Набиуллиной в сложной жизненной ситуации

Московские власти потратят дополнительные семь миллиардов рублей на адресную помощь горожанам, сообщила пресс-служба мэрии.

Анонсированы как прямые денежные выплаты, так и выдача электронных сертификатов для москвичей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Сергей Семеныч, а ничего, что у нас все москвичи, да и все россияне оказались в сложной жизненной ситуации? Сначала из-за вашей борьбы с ковидом, теперь вот санкции...

Это хорошо, что помощь адресная - это значит, не всем, далеко не всем. И моего, например, адреса в вашем списочке, разумеется, нет. И соседей моих, и всех моих знакомых.

Скажите уж честно - 7 миллиардов на помощь сироткам. Некому помочь сиротам - Хаматова уехала, Абрамович сам в сложной жизненной ситуации, последнюю яхту того и гляди арестуют...

Зато стройкомплекс работает как заведенный, наверно, надо успеть до натовских бомбардировок, а потом успеть восстановить. И дорожные работы финансируются исправно. На них денег хватает, хотя вроде переназначенная Набиуллина весь валютный резерв оставила у вероятного противника.

Давайте Набиуллиной поможем, женщина ведь явно в сложной жизненной ситуации. Ей 400 миллиардов долларов не хватает...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7989 написал 23.03.2022 11:42
кадыроввцы рискуют закончиться?
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