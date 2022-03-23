Песков не исключает использования ядерного оружия

Использование ядерного оружия Россией предусматривается концепцией национальной безопасности в случае угрозы существованию страны.

Соответствующие разъяснения дал во вторник, 22 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

"Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте", - сказал Песков. Есть основания...

Если кто-то не понял, важно не что сказал Песков, а кому и о чем.

В условиях экономической войны, которую объявили США, Песков дает интервью CNN, нисколько не опасаясь, что его слова подадут в неблагоприятном контексте.

Задача другая - не донести до Америки позицию Кремля, а продемонстрировать - в Кремле думают о ядерном ударе. Не готовятся - стратегические силы, как пионер, всегда готовы, а именно что имеют в виду, прикидывают, не исключают возможность.

После удара "Кинжалами" по весьма отдаленному объекту на западе Украины - все выглядит весьма прозрачно. "Кинжалы" способны нести ядерные боевые части, а при гиперзвуковой скорости что Галичина, что лужайка перед Белым домом, практически без разницы.

Чисто технически, в предположительном ключе. В рамках концепции нацбезопасности.

Чо-то я очкую, Димон!

А.Б.