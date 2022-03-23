Дефицит на рынке

В начале марта крупнейшие иностранные производители бумаги заявили о временном уходе из России. Свою работу приостановили Stora Enso, UPM, Arctic Paper и Sappi. В результате начались разговоры о дефиците бумаги на российском рынке канцтоваров.

В Минпромторге заявили, что дефицита бумаги в РФ не будет. По словам министерства, поставки стабилизируются в течение недели. Там указали, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивают отечественные производители. Сейчас в стране есть три крупных предприятия, которые наполняют бумагой не только внутренний рынок, но и поставляют свою продукцию за рубеж.

Тем не менее на маркетплейсах и в магазинах стоимость бумаги выросла в среднем в три раза. Издание vc.ru сообщило, что до 24 февраля стандартная 500-листовая пачка офисной бумаги 250–280 рублей. Но уже 21 марта в Metro пачка стоила от 899 рублей, на «Яндекс. Маркете» - от 1700 рублей, на Wildberries - от 1000 рублей.

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Экономист, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Михаил Делягин признался, что всю жизнь пишет на «оборотках» - чистых обратных сторонах листов. Парламентарий похвастался, что скопил большой запас - около четверти кубометра. Поэтому с дефицитом бумаги он пока не столкнулся.

«Я думаю, что это (дефицит бумаги. — Прим. «Секрета») вызвано саботажем со стороны крупных корпораций. Частично этот саботаж можно списать на то, что это американские юридические лица. Но в основном, как и в случае с сахаром, прокладками, солью, это нормальная рыночная ситуация при импотенции государства. Потому что зачем что-то продавать сегодня, когда можно продать послезавтра в два раза дороже?» — задался вопросом Делягин.

По его словам, поставщики мотивированы не продавать товары, а придерживать у себя. Депутат добавил, что сейчас склады сахарных заводов забиты сахаром, который выкуплен неизвестными и просто удерживается. В результате работа заводов искусственно блокируется - они «захлёбываются от сырья», но не могут его переработать.