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Московский листок

Спикер Госдумы по должности умный человек

Опубликовано 23.03.2022 в разделе комментариев 2

закон дума депутаты
Спикер Госдумы по должности умный человек

Звучащие из Вашингтона политические заявления ничего не стоят, в США наступил хаос, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал на непредсказуемость американского руководства, которое, обладая властью и ядерным оружием, не соблюдает законов.

"Кто-то посмеется, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил", — считает спикер.

Зато у нас в парламенте полный порядок. Все под санкциями, все сидят на попе ровно.

Я думаю, может, Володину обратиться в Генпрокуратуру, пусть разберутся с этой Америкой. В розыск объявят или дело заведут. За распространение фейковой информации о российской власти.

Говорят, дураки у нас. Сами они дураки! И не соблюдают. Пусть прокуратура разбирается...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Мургелов написал 23.03.2022 12:32
Тоже адресный Сирота, с печатью на очке! Лучший "друг" Жирика!
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Спикер (speaker) в переводе с английского означает в том числе
"громкоговоритель (динамик)" написал 23.03.2022 12:18
Эх, с каким удовольствием я заехал бы в это самзливое личико потной пяткой....
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