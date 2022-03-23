Спикер Госдумы по должности умный человек

Звучащие из Вашингтона политические заявления ничего не стоят, в США наступил хаос, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал на непредсказуемость американского руководства, которое, обладая властью и ядерным оружием, не соблюдает законов.

"Кто-то посмеется, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил", — считает спикер.

Зато у нас в парламенте полный порядок. Все под санкциями, все сидят на попе ровно.

Я думаю, может, Володину обратиться в Генпрокуратуру, пусть разберутся с этой Америкой. В розыск объявят или дело заведут. За распространение фейковой информации о российской власти.

Говорят, дураки у нас. Сами они дураки! И не соблюдают. Пусть прокуратура разбирается...

А.Б.