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Московский листок

У жителей области возникли некоторые недоуменные вопросы

Опубликовано 24.03.2022 автором А. Зимбовский РК- ОКП инфо в разделе комментариев 0

губернатор ростов говнярка
У жителей области возникли некоторые недоуменные вопросы

В наше тяжёлое время, когда окружившие нас империалисты обкладывают нас санкциями, администрация Ростовской области не хочет уступить империалистам ни в чём. Она тоже накладывает на граждан РФ (проживающих в Ростовской области) санкции.

А именно, плата за капремонт была с 1 марта 2022 г снова повышена. На этот раз на 27% (с 9,92 руб за квадратный метр до 12,61 руб).

У жителей области возникли некоторые недоуменные вопросы. А именно:

А ничего, что плата за капремонт по Ростовской области и так самая большая по Южному федеральному округу. Для примера и сравнения: Краснодарский край - 6,95 руб., Воронежская область 9,82 руб., Волгоградская область 7,5 руб.,

А ничего, что до сих пор не решён ряд, связанных с капремонтом вопросом и проблем, а именно:

«- проблема информирования жильцов дома о перечне проводимых капитальных работ в рамках Региональной программы,

- проблема включения в программу проведения капитального ремонта домов, которые имеют признаки аварийности,

- проблема качества проводимых работ и стройматериалов».

А ничего, что в связи с другими санкциями (теми, которые зарубежные империалисты наложили) ожидаются (и, собственно, уже идут) одновременно и рост безработицы и рост цен, а тут ещё вот это.

Эти и другие вопросы люди изложили в своей петиции.

Администрация Ростовской области на петицию не отвечает. Возможно, продумывает закон об ответственности за распространение фейков о деятельности администрации Ростовской области.



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