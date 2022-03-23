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Московский листок

Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и улетел в Турцию

Опубликовано 23.03.2022 в разделе комментариев 1

чубайс
Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и улетел в Турцию

Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, Чубайс уволился из-за несогласия с политикой российских властей в Украине. Информацию об увольнении Чубайса подтвердил источник ТАСС.

Как сообщает РБК, два знакомых Чубайса рассказали изданию, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул. По словам одного из них, Чубайс «собирался вернуться» в Россию.

Брат Анатолия Чубайса в ответ на вопрос о его отставке и отъезде из России заявил РБК, что он не в курсе.

Анатолию Чубайсу 66 лет. Спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития он был с декабря 2020 года, а с 1996 года он является действительным государственным советником I класса. До перехода на пост спецпредставителя президента он 12 лет руководил "Роснано". До этого был гендиректором госкорпорацией "Роснанотех", с 1998 по 2008 год возглавлял российское открытое акционерное общество "Единая энергетическая система России" (РАО "ЕЭС России"). В 90-х годах он занимал высокие должности в правительстве, в том числе был первым вице-премьером, а также несколько месяцев руководил администрацией президента Бориса Ельцина.

Он является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Невермор написал 23.03.2022 17:32
В этой статье кое чего не хватает. Некоторых деталей. Мне кажется нужно указать какого результата он добился на разных высоких должностях. Допустим. чубайс 12 лет руководил компанией Роснано и вывел ее в мировые лидеры, а сам стал вторыи Илоном Маском. Илм не стал, а компания разорилась. Каков результат его деятекльности?
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