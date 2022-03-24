Патриотизм против "патриотизма"

Переписка с некоторыми противниками «спецоперации» потребовала дополнительный ответ. А в Иркутской области, кстати, немало потомков украинцев-литовцев-поляков еще со времен царских ссылок; и автор этих строк не исключение. То есть, если часть украинцев ненавидит Кремль – да на здоровье. Если хочет остановить его войска – да пожалуйста. Если хочет получить поддержку значительной части оппозиционных россиян – почему и нет. Но с одним непременным условием – если вы будете строить Советскую власть. Точка!

А иначе все бессмысленно. Менять шило на мыло, и поддерживать Ахметова-Коломойского вместо Потанина-Чубайса – полнейший абсурд. А вот всех скопом к ядреной маме – с превеликим удовольствием. И пока одни буржуи уходят, а другие не приходят – самое удобное время для СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

И если кое-кто у нас порой не дружит с головой, не понимая огромную прогрессивность назревшего социализма – это только его проблемы. А вот автор этих строк видел в гробу и русских черносотенцев, и украинских бандеровцев. Настоящая победа трудящихся, и украинских в том числе — это социализм и Советская власть.

***

Но картина маслом для полной убедительности. Житница мирового капитала ФРС вынуждена поднимать ставку, и коль «количественные смягчения» довели до инфляции. (Если не поднимать, то чем выше инфляция, тем дороже долг; а чуть ли ни каждый житель планеты знает, что США погрязли в долге.) Но «мягкая посадка» необходима весьма, и чтобы крах зомби-компаний не довел до карачуна (а то бездомных и злых от пандемии и так полно). И атака Украины на Донбасс была бы таким амортизатором, и чтобы все напугались и кинулись в штатовские бумаги еще раз. Да и янки-трудяги отвлеклись бы шовинизмом мирового господства. Следовательно, пиар со снижением риска-доходности весьма полезная штука.

Ан нет, не вышло. Кремль опередил. Запад схватился за кольт санкций по привычке; но оказалось, что и восток стал постоянным клиентом салуна, и перестрелка грозит большим бардаком. То есть, штатовская инфляция вследствие сырьевых угроз не остановилась, а увеличилась. Глядишь, ставку придется поднимать даже резче. Да и хрен бы на всякие Доу-Джонсы, и не впервой; но нищета доведет Мартинов Флойдов до белого каления даже сквозь африканский загар.

Разумеется, было бы смешно, если бы не было так грустно. Если серьезно, то международная обстановка катится в тартарары. Мировой капитал теряет контроль над ситуацией. И не мудрено, потому что оный сломался еще в 2008 году, и помянем стоя «Леман Бразерс». «Великая депрессия» была концом акционерной накачки; а «ипотечная депрессия» стала концом облигационной. Отсюда весь государственно-монополистический капитализм издох. Ну, еле-еле душа в теле, оный дотащился «количественными смягчениями» до 2022-го. Но это все равно что топить печку ассигнациями, потому что реальный экономический рост отсутствует (не формальный, а с перекредитованностью домохозяйств). Но даже и печка накалилась до инфляции, и рискует треснуть к чертовой матери.

Но буржуа мыслит по-своему. То есть, кто-то из большой троицы, - США-Россия-Китай, - должен умереть (Евросоюз будет добычей победителя). Чья-то валютная зона должна послужить навозом под пашню. Если Россия исчезнет, то евро и юань ухнут вниз (да и франк-фунт-иена по большому счету) – а доллар взлетит вверх. Настолько вверх, что еще полвека процветания гарантированы.

И вот почему такие зверства. И вот почему украинские события лишь начало, а дальше будет еще хуже. Тянуть больше невозможно. Отступать некуда. Речь идет о стратегическом поражении или победе. Хотя, все равно, нервный смех берет. Когда КПСС предупреждала об эпохе загнивающего капитализма и кануне социализма - никто не слушал. Когда это началось НА САМОМ ДЕЛЕ – все забыли. Да уж, парадоксы истории.

***

Теперь о наших баранах. Во-первых, российские «либералы» разгромлены. Поддержка киевского режима вбила их в пыль; да плюс массовая эмиграция. Кто не согласен, да хоть в омут головой; а автор переключается на борьбу с единороссами полностью.

Но если, во-вторых, кто-то скажет, куда вам, краснопалым, равняться с единороссами – цыплят по осени считают. К примеру, ба, заголовок статьи в ядреном официозе РИА Новости: «Россия будущего – вперед, в СССР» https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html Каково?!.. Что-то не похоже на полную уверенность в своих силах. Подлизывание к левой части общества в явном виде. Значит, еще бабушка надвое сказала, куда все склонится.

Еще раз, специфика мирового развития весьма похожа на приливы и отливы. Когда коммунизм не созрел – он уже был, и разве что в примитивной форме валовой уравнительности. А когда созрел и нужен позарез в виде реального социализма – он отсутствует. Отсюда и все беды. Отсюда и гигантская запутанность в мозгах трудящихся, и с соответствующей пассивностью. Но хочешь не хочешь, а просыпаться надо. За одного битого двух небитых дают. Лучше поздно, чем никогда.

Но пока запутанность мозгов дает свои плоды. Иной мелкобуржуазный радикал шипит от злости и, мол, русский сапог топчет священную украинскую землю. А другой радикал визжит от удовольствия, смакуя точные попадания ракет. Нет уж, давайте разбираться конкретно.

Допустим, западный украинец Павло любит личный бизнес и ненавидит «коммуняк». Большой фермерский двор с толстыми свиньями и многочисленными гусями создан тяжелым трудом. ДА НА ЗДОРОВЬЕ! Более того – это и называется социализмом. А уж какая каша в голове у Павло – учиться не мешало бы.

Итак, допустим, на дворе Советская власть. Павло позвонил в фабзавком ближайшего советского предприятия, – да хоть «Водоканал» или «Благоустройство», - и никаких проблем со спросом. Потому что каждое хозрасчетное предприятие имеет фонд социального развития со своей столовой, садоводством, а то и профилакторием. И столовка согласится мигом покупать хорошую свинину. Вот тебе и спрос даже без аренды торговых площадей. Работай на самого себя хоть до упаду.

Ан нет, иной «интеллигент» а-ля Винниченко будет настаивать на всевластии украинских олигархов. Мол, да вы, жиды-коммунисты, устроили голодомор, и нет вам веры. Да, советские перегибы были. Но для чего?!.. Для индустриализации! Или что, Сталин натащил денег в офшоры наподобие Порошенко?!.. Не смешите людей. Первый умер на даче похуже нынешней губернаторской. А вот хренов президент продавал шоколад в «империалистической России» до упора, и пока соотечественники погибали в котлах.

Но даже более того, и с другой стороны. Вот тебе, Павло, не рыба, а удочка в виде собственной ВЛАСТИ! То есть, в виде тех же Советов трудовых коллективов в учреждениях и фабзавкомов на предприятиях. Стоит позвонить куму-брату-сыну-свату на таком предприятии, а уж теще и подавно – что, мол, кто-то требует взятку насчет пожар надзора - то сын расскажет коллегам по цеху, те пригрозят переизбранием председателя фабзавкома (ну, бутылку поставить придется, никуда не денешься), тот мигом вразумит депутата от избирательного участка или позвонит в прокуратуру – и вот тебе нормальное фермерство. То есть, мало того, что ты имеешь стратегическую власть выборов по территориям; но ты имеешь оперативную власть выборов по трудовым коллективам. И вот что такое современная Советская власть.

Да, блин, осточертело доказывать взрослым людям, что дважды два четыре. Быть сторонником капитализма в современных условиях – это все равно что быть педерастом. Тебя имеют и у тебя воруют – а ты терпишь. И наоборот, быть коммунистом – это также цивилизованно, как чистить зубы. Это также круто, как быть альфа-самцом и хозяином своей жизни. И что тут тень на плетень наводить, непонятно.

***

Вот мерзостный канал «Царьград» имеется. А мерзостный потому, что там вечно пытаются замазать трудовой и социалистический патриотизм ублюдочным и черносотенным «патриотизмом». В частности, Пронько с компанией возмущаются «либералами» уж так, что пар из ушей идет. Страдальцы за народ, мать иху. А то, что единороссы обнаглели донельзя, и угнетают сам российский народ, об этом ни гу-гу. То, что выборы насквозь фальсифицированы… да как можно-с. И статейка «вперед к СССР», с одной стороны, именно из этой похабной помойки. Вот как бы на кривой кобыле косой угол объехать; чтобы и единороссовский капитализм защитить, и к народу примазаться.

Но, с другой стороны, без народа-то, выходит, два генерала и ноги откинут (стоит надеяться, хотя бы Салтыков-Щедрин известен, а то буржуазное «образование» доводит до скотского состояния намеренно; и о чем малофеевские «патриоты» не любят распространяться также). Но не выйдет, господа хорошие. Мы похерим и бандеровско-бандитский капитализм, и держимордовско-единороссовский.

То есть, да, в кои-то веки капитализм работает на социализм. Пусть российский капитализм прижмет хвост совсем уж разнузданному бандеровскому капитализму. Ну, наподобие капитализма Черчилля-Рузвельта против капитализма Гитлера. Вот и колошматьте друг друга. И когда издохнет и тот, и другой – мы, настоящие коммунисты (не путать с зюгановщиной, но б этом еще будет разговор), предложим всему миру СОВЕТСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ не только с выборами по территориям, но и с выборами по трудовым коллективам.

И кризис загнивающего капитализма с кануном социалистической революции – ОБЪЕКТИВЕН! Так было предсказано прогрессивными мыслителями годы назад. Да, история задержалась немного. То есть, переходный период от «военного коммунизма» к реальному социализму потребовался, и в виде взлета и падения государственно-монополистического капитализма. Но чему быть, того не миновать. Не мытьем, так катанием. Пусть единороссовский капитализм добьет бандеровский капитализм; потом издохнет сам; и прямая дорога к социализму.

И не мудрено. Уже сам путинский капитализм рождает социалистический суверенитет. Вот уже газ за рубли, и что предлагалось коммунистами много лет назад. Это законы истории, и остановить их невозможно. Поэтому любому, читающему эти строки, автор не рекомендует ломать свою жизнь преданностью капиталу в ту или иную сторону. Потом сами же будете доказывать восставшему народу сто лет, что не верблюд.

И уж тем более не надо пытаться перетаскивать автора на сторону нынешних Москвы или Киева. Да в гробу у белых тапках он видел обоих. Он думает уже о конструкции ближайшего социалистического государства; и когда революционный взрыв грянет к концу года плюс-минус детали. И вот что такое трудовой патриотизм против буржуазного и эксплуататорского «патриотизма».

Итого. Если какие-либо украинцы ненавидят Путина и Кремль – да на здоровье. Если хотят остановить чужеземные войска – да пожалуйста. Если хотят получить поддержку части российской оппозиции – почему и нет. Но с одним и непреложным условием – стройте Советскую власть, и пока переходное время! Точка.