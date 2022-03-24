News.Google на территории России заблокирован

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу News.Google на территории России, сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что такое решение принято на основании требования Генпрокуратуры.

«Американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Euronews и TJournal. Причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Также доступ заблокирован на сайты издания Bellingcat (СМИ-иноагент по решению Минюста), эстонской газеты Postimees, израильского русскоязычного Девятого канала, «Еврорадио» из Белоруссии и «Новых известий» и др.

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Интересно, News.Google не новостной ресурс, мягко говоря - это медиа-концентратор, на котором появляются ссылки на материалы из разных источников. Собственного контента этот ресурс не производит. Что же заблокировано? По сути закрыто "окно в мир", где соблюдается статья российской Конституции номер 29 пункт 5, где прямо написано: "Цензура запрещается."

Что до "нелостоверной" информации, то имею обоснованные сомнения, что у Роскомнадзора существует бюро проверки, спосбное выехать на местность и проверить. А иначе "погуглить" ссылки недостаточно.

К примеру, вот уголовное дело против Невзорова. Откуда известно, что новость про разбомбленный роддом в Мариуполе - это фейк? Агент Роскомнадзора съездил с фотоаппаратом в Мариуполь, снял работающий роддом и веселящихся рожениц? Или от Генрокуратуры кто-то съездил (кстати, у прокуратуы есть такие полномочия)?

Нет? А тогда о чем речь?

А.Б.