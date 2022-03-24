В Москве активистку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Фразу почему-то признали дискредитацией Вооруженных сил России.

Получается, что это про наш фашизм, который должен пройти всюду?

Интересно, а что будет за плакат "Фашизм пройдет!"

Хотя уже, кажется, везде прошел, куда хотел...

Вспомнился дореволюционный студенческий анекдот. Вышел студент на площадь, да как закричит: "Царь - дурак!" Его тут же схватили - и в кутузку.

- Но почему? - кричит студент. - Я ж не сказал, какой именно царь!

- Если дурак - то точно наш, - отвечает жандарм.

О.К.