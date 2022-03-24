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Московский листок

В Москве активистку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Опубликовано 24.03.2022 в разделе комментариев 3

фашизм гитлер
В Москве активистку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Фразу почему-то признали дискредитацией Вооруженных сил России.

Получается, что это про наш фашизм, который должен пройти всюду?

Интересно, а что будет за плакат "Фашизм пройдет!"

Хотя уже, кажется, везде прошел, куда хотел...

Вспомнился дореволюционный студенческий анекдот. Вышел студент на площадь, да как закричит: "Царь - дурак!" Его тут же схватили - и в кутузку.

- Но почему? - кричит студент. - Я ж не сказал, какой именно царь!

- Если дурак - то точно наш, - отвечает жандарм.

О.К.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Naturalist написал 24.03.2022 12:07
А за банеры "Z нам не стыдно", не сажают. Прошел.
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Прошел же
Яровой написал 24.03.2022 11:55
Не-пройдет-не-пройдет...
Фашизм прошел!
Еще как! Как раскаленный нож в народную податливую массу!
И вошел в сердца, умы, и души "россиян". В руки-ноги, печенки-селезенки, и даже в задницы!
Как ныне говорят эксперты - Российский интернационал-фашизм напал на Украинский интернационал нацизм (нам же все время говорят - украинские нацики).
Тут недавно выступали на голубом глазу всякие патриотические деятели: Я чеченец - я русский! Я татарин - я русский! Я дагестанец - я русский! И другие полуофициальные лица. Явно ведь выраженный интернационал. Но ведь с фашизмом!
И почему-то с мусульманским оттенком. Кстати, что им на это папа-мама скажут? Ай-яй-яй!
Хотя... Это же одни из пунктов того самого пресловутого плана: замещение уничтожаемого коренного русского населения - и замена некоренным вахтовым. Приказываетм им на время вахты называться русскими - и пункт выполнен.
Теперь и возразить трудно - один вождь, теперь одна нация, один рейх, пардоньте, родина.
А вот с укро-нацизмом совсем непонятно - кругом евреи, крымские татары, греки, молдаване и всякие другие поляки.
И больше половины русских. Ачуметь!
Где же тут нацизм?
А-а-а!
В голове у больного российского вождя! И его подхалимских подтирок!
Болезнь это от долгого сидения на троне. Мозговой гемморой!
И к тому же - жутко заразный!
Всех россиянов заразил. Теперь - все больные мозговым геммороем на всю свою тупую головушку!На всю башку!
Как же их всех вылечить?
Одной клизьмы маловато будет...
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Штраф наложил суд?
фамилию судьи с реквизитами судилища - В СТУДИЮ! написал 24.03.2022 11:47
Если не суд, то КТО?!
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