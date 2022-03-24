Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава Минфина Японии заявил, что Токио не знает, как платить за газ рублями

Опубликовано 24.03.2022 в разделе комментариев 0

газ япония рубль острова
Глава Минфина Японии заявил, что Токио не знает, как платить за газ рублями

Власти Японии пока не понимают, как расплачиваться рублями за поставки российского газа, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на парламентских слушаниях.

Отвечая на вопрос представителя Конституционно-демократической партии Хирото Кумагаи, глава Минфина сообщил, что правительство сейчас пытается оценить ситуацию, обсуждает ее с ответственными министерствами и ведомствами.

Ну тут самый простой механизм - это с мешком долларов приехать во Владик, обменять их в портовом обменнике и спокойно внести в кассу Газпромбанка. Естественно, курьеры должны быть здоровые - мешки тяжелые получатся.

Бывший министр экономики в гайдаровском правительстве Андрей Нечаев оценил решение продавать ресурсы за рубли неоднозначно. Спекулятивный эффект очевидный, рубль отыграл 4 процента к доллару. Но вот более длительный эффект при уже назначенной обязательной продаже 80 процентов валютной выручки - невелик, 20 процентов, которые "сожрет" сама процедура.

С другой стороны, как замечает глава союза политэмигрантов с Украины Лариса Шеслер, после того, как ЗВР России попросту украли на западе, получать оплату в долларах или евро действительно бессмысленно.

Ты получаешь доллары, складируешь их в ЗВР, а их у тебя отбирают. И ничего купить на полученные доллары и евро тоже не можешь - не продают.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к лозунгу "Нет войне!"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Группа "Тигр" вышла на охоту за российской угрозой
Группа "Тигр" вышла на охоту за российской угрозой
24.03.2022
Разум и душа как часть материального мира
Разум и душа как часть материального мира
24.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Разум и душа как часть материального мира (0)
Группа "Тигр" вышла на охоту за российской угрозой (0)
Исполнился месяц с начала спецоперации на Украине (4)
Глава Минфина Японии заявил, что Токио не знает, как платить за газ рублями (0)
В Москве активистку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет" оштрафовали на 50 тысяч рублей (3)
News.Google на территории России заблокирован (16)
Песков не исключает использования ядерного оружия (1)
У жителей области возникли некоторые недоуменные вопросы (3)
Патриотизм против "патриотизма" (5)
Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и улетел в Турцию (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Когда мир летит в тартарары, все равно остается возможность улучшить свое положение
Дарья Митина Дарья Митина: Европейцы пытаются купить газ у Газпрома
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Плачь, самурай! Вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Долларизацию продают населению, как отказ от долларов
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Ведьма Олбрайт отправилась в ад.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss