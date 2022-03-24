Глава Минфина Японии заявил, что Токио не знает, как платить за газ рублями

Власти Японии пока не понимают, как расплачиваться рублями за поставки российского газа, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на парламентских слушаниях.

Отвечая на вопрос представителя Конституционно-демократической партии Хирото Кумагаи, глава Минфина сообщил, что правительство сейчас пытается оценить ситуацию, обсуждает ее с ответственными министерствами и ведомствами.

Ну тут самый простой механизм - это с мешком долларов приехать во Владик, обменять их в портовом обменнике и спокойно внести в кассу Газпромбанка. Естественно, курьеры должны быть здоровые - мешки тяжелые получатся.

Бывший министр экономики в гайдаровском правительстве Андрей Нечаев оценил решение продавать ресурсы за рубли неоднозначно. Спекулятивный эффект очевидный, рубль отыграл 4 процента к доллару. Но вот более длительный эффект при уже назначенной обязательной продаже 80 процентов валютной выручки - невелик, 20 процентов, которые "сожрет" сама процедура.

С другой стороны, как замечает глава союза политэмигрантов с Украины Лариса Шеслер, после того, как ЗВР России попросту украли на западе, получать оплату в долларах или евро действительно бессмысленно.

Ты получаешь доллары, складируешь их в ЗВР, а их у тебя отбирают. И ничего купить на полученные доллары и евро тоже не можешь - не продают.

А.Б.