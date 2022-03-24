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Московский листок

Исполнился месяц с начала спецоперации на Украине

Опубликовано 24.03.2022 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Исполнился месяц с начала спецоперации на Украине

Ровно месяц назад рано утром российские войска и формирования ДНР и ЛНР начали военные действия, которые чуть позже велено было называть не войной, а спецоперацией.

Строго говоря, это действительн не война - формально ни Россия, ни Украина, ни донбасские республики в состоянии войны не находятся. Происходит мир.

Сведения о потерях в мирное время являются секретными, оглашать эти цифры публично имеет право только генерал Конашенков, остальные либо обязаны безоговорочно верить, либо нести уголовную отвественность. Попытка проверить эти сведения или побелиться своими не приветствуется.

Изначально ограничения полетов в Южном федеральном округе и мореплавания в Азовском море были назначены да 2 марта, позже продлены до 8 числа, потом до 1 апреля, Дня дурака. При этом пресс-секретарь президента недавно сообщил, что все идет по плану. На какой срок расчитан этот план? Нам не сообщается.

Судя по всему, судьба нашей страны с 24 марта вообще не наше дело.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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"Судя по всему, судьба нашей страны с 24 марта вообще не наше дело."
Антикоммун Антисоветович Глобалишвили написал 24.03.2022 12:10
Страна, как была, так и останется Россией. А на "государство" в этой стране лично мне НАСРАТЬ!
А вам, тов. Баранов?
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(без названия)
Напомню. написал 24.03.2022 11:51
Спешка нужна только при ловле блох.
Поэтому, быстро на Украине и не выйдет, как бы этого ни хотел Анатолий Юрьевич. Если там армия более одного миллиона личного состава. И сдаваться, отчего-то, на милость победителям не собирается.
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(без названия)
Потный Сомелье написал 24.03.2022 11:36

Спецоперации месяц - а страна откатилась на 30 лет назад.... день за год...
то ли еще будет...
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(без названия)
Нахуахуа написал 24.03.2022 11:30
Спецоперация-то проводится? На Луне? Где нацистский батальон Рада? Уничтожен за месяц? Нет. Нацисткая пропаганда по всем укроканалам идет. Несколько вышек всего там подорвали.
А кто в укропии знает, что это спецоперация и мирняк не трогают? Ну, пискнул там Путин из бункера, кто его услышал в укропии? Евроньюс, это геббельспропаганда отмолчалась. Листовками города засыпали, чтобы народ знал? Не размером с кусок туалетной бумаги, а самокрутную: Ахтунг, всем гарантируем жизнь и много кружевных китайских трусиков. А может через СМС проинформировали укропов? Нет?
Спецоперация ради спецоперации?
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