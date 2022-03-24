Исполнился месяц с начала спецоперации на Украине

Ровно месяц назад рано утром российские войска и формирования ДНР и ЛНР начали военные действия, которые чуть позже велено было называть не войной, а спецоперацией.

Строго говоря, это действительн не война - формально ни Россия, ни Украина, ни донбасские республики в состоянии войны не находятся. Происходит мир.

Сведения о потерях в мирное время являются секретными, оглашать эти цифры публично имеет право только генерал Конашенков, остальные либо обязаны безоговорочно верить, либо нести уголовную отвественность. Попытка проверить эти сведения или побелиться своими не приветствуется.

Изначально ограничения полетов в Южном федеральном округе и мореплавания в Азовском море были назначены да 2 марта, позже продлены до 8 числа, потом до 1 апреля, Дня дурака. При этом пресс-секретарь президента недавно сообщил, что все идет по плану. На какой срок расчитан этот план? Нам не сообщается.

Судя по всему, судьба нашей страны с 24 марта вообще не наше дело.

А.Б.