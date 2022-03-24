Новости от Анатолия Баранова. Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Спасибо! Уже 2777 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5 И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

1 Исполнился месяц с начала спецоперации на Украине

2 Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу News.Google на территории России,

3 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение аннулировать рейтинги всех российских компаний

4 Группа "Тигр" вышла на охоту за российской угрозой

5 Чубайс ушел с поста спецпредставителя Путина и уехал из России,

6 Глава Минфина Японии заявил, что Токио не знает, как платить за газ рублями

7 В Москве активистку за пикет с плакатом «Фашизм не пройдет» оштрафовали на 50 тысяч рублей