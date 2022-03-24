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Московский листок

Группа "Тигр" вышла на охоту за российской угрозой

Опубликовано 24.03.2022 в разделе комментариев 0

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1 Исполнился месяц с начала спецоперации на Украине

 

2 Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу News.Google на территории России,

 

3 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение аннулировать рейтинги всех российских компаний

 

4 Группа "Тигр" вышла на охоту за российской угрозой

 

5 Чубайс ушел с поста спецпредставителя Путина и уехал из России,

 

6 Глава Минфина Японии заявил, что Токио не знает, как платить за газ рублями

 

7 В Москве активистку за пикет с плакатом «Фашизм не пройдет» оштрафовали на 50 тысяч рублей

 



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