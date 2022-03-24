Разум и душа как часть материального мира

Существование разума материалисты не отрицают, хотя и признают его нематериальный характер.

По поводу существования души дискуссии идут многие века, хотя отличимы живые организмы и неодушевленные предметы.

Понятие души относится к духовному миру личности, к психической реальности, или непосредственно к материальному миру как одна из форм материи? #церковь, #православие, #вера Современная физика признает поле формой материи.

Почему материей не могут считаться разум и душа. Как строгая математика может описывать психическую реальность? Один из основателей математики древнегреческий философ Пифагор понимал математику как теологию, выраженную в числах. И далеко не все понятия, даже весьма на первый взгляд простые, математика может описать точно.

Есть, например, иррациональное число p. Как наука описывает человека? По словам Артура Шопенгауэра, все описания отражают не объективную реальность, а лишь наши представления о ней. В чем несовершенство научных моделей. При помощи каких моделей человека можно описать наиболее точно?

Об этом беседуют политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов и профессор, доктор философских наук Ибрагим Меликов.

Канал о философии «Меликов и Иванов»: https://www.youtube.com/channel/UCueI...