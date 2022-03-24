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Московский листок

Россию покинули Fitch Ratings и Чубайс

Опубликовано 24.03.2022 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Россию покинули Fitch Ratings и Чубайс

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение аннулировать рейтинги всех российских компаний

и их подразделений, попавших под ограничения Евросоюза.

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур»,— отмечается в заявлении.

Это планируется сделать до 15 апреля.

Согласно четвертому пакету санкций, принятому странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещено предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

8 марта группа компаний Fitch сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России.

Мне вот интересно, а как же свободный рынок? Получается, что на этот рынок нужно покупать билет, так ведь еще вам его могут и не продать.

Опять нас, как туземцев, обманули цветными стеклышками. Но ведь кто заставлял верить? Ведь все в институте проходили политэкономию капитализма. А потом "велись на фу-фу", как говаривал великий глава Центробанка Геращенко.

 

Группа "Тигр" вышла на охоту за российской угрозой

Власти США создали специальную группу из должностных лиц, чтобы они разработали план реагирования на случай применения Россией биологического, химического или ядерного оружия. Об этом стало известно из материала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Интересно, а чем тогда занимался Комитет начальников штабов США с начала Холодной войны?

Сомневаюсь, что у США не было плана на случай ядерного нападения все эти 70 лет.

По информации издания, команда, получившая название «Тигр», изучает сценарии возможного ответа на гипотетическое нападение Москвы на конвои с оружием и другой помощью Украине на территории стран НАТО. При этом отмечается, что чиновники из группы оценивают вероятность применения Россией ядерного оружия как низкую.

Кстати, а почему никто не нападает на конвои с оружием? В условиях войны они являются законной целью для военных. Ах да, у нас же мир...

Ну так на такой случай у Сталина были агенты Коминтерна, который представлял собой огромную разведывательно-диверсионную сеть по всему миру. А у Кремля что? Агенты Русского мира в пивных Праги и Лейпцига да Петров с Бошировым?

NYT пишет, что группа также изучает варианты реагирования на массовый приток украинских беженцев в европейские страны.

Кстати, недавно массовый приток беженцев в ЕС из менее арийских стран, чем Украина, отстреливали прямо на польской границе.

Боюсь, подобный результат реагирования коснется и беженцев с Украины, уже проявляется недовольство. Скажем, в Финляндии этих бежденцев размешают всего на 1 неделю, а потом? Не знаю, как-то реагируют, наверно...

 

Чубайс ушел с поста спецпредставителя Путина и уехал из России,

став самым высокопоставленным чиновником, уволившимся после начала «военной операции» на Украине, сообщил Bloomberg.

Об уходе Чубайса с поста спецпредставителя президента также сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения Чубайса.

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: сказал недавно Анатолий Чубайс, правда, по другому поводу.

По словам источников Bloomberg, Чубайс выразил несогласие с «военной операцией» России на Украине.

Это логично в рамках той национальной идеи Росфедерации, которая не объявлялась вслух, но была реальна более чем. Эта идея: накосить денег и свалить.

Сейчас национальная идея терпит крах - сваливать стало некуда, не берут, а деньги при этом отнимают. И как жить? Зачем жить?

Но Чубайса это навряд ли коснется - громкая отставка позволит творцу криминальной приватизации не бояться высылки на родину героя - политэмигрантов не высылают. И деньги не отберут, не придется на старости лет торговать у вокзала Гар дю Нор пирожками, которые напекла Дуня Смирнова.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Зря Вы так, г-н Баранов.
Чубайса сейчас надо жалеть. написал 24.03.2022 13:27
Он - отец российской приватизации и в правительстве был дольше Гайдара. Чубайс - носитель высоких государственных секретов: он знает, как были созданы состояния богатейших людей России, он знает историю дефолта 1998 г., знает историю восхождения к власти Путина.
И может заговорить на Западе.
.
За ним, наверное, уже послали бригаду киллеров.
.
Теперь Анатолий Борисович может умереть во время пробежки или на проститутке, выпасть из окна, быть убитым на мосту или расстрелянным в автомобиле на перекрестке, может повеситься в СИЗО на веревке из простыни или в ванне на собственном шарфике.
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костюм с отливом и в Ялту
ШИРШИНЯН написал 24.03.2022 13:26
Эту продажную душонку нам приготовил еще более продажный кэгэбист юрка андропов ...еще та жидовская мразь.
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(без названия)
Длододолдтдл написал 24.03.2022 13:05
Естесссственно, - это Бендер какой надо бендер: поррродистая евреюга, на нее посягать кощщунственно, панимайш!
да фигня, - ледорубы разойдутся как только лафет пропылит
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нафиг власть, раз больше нечего украсть
Аид Ехидный написал 24.03.2022 12:48
Когда сопрут последний рубль эти жмоты,
Тогда исчезнет добровольно наша власть,
И все начальники уволятся с работы,
Потому что нафиг власть, раз больше нечего украсть.
/просто песня от Тимура Шаова, паниашь ли.../
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