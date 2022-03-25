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Московский листок

Плакат на своем заборе тоже вешать нельзя!

Опубликовано 25.03.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Плакат на своем заборе тоже вешать нельзя!

23 марта 2022 года в городском суде Киселёвска прошло судебное разбирательство по административному протоколу, составленному на Александра Гартмана.

Александр Гартман был виновен в том, что 14 января повесил на заборе собственного участка плакат: «Геноциду нет! Свободу Александру Зимбовскому! Кузбасс!!!» Напоминаем, Александр Зимбовский, московский коммунист (Рабочий компас-ОКП) на тот момент отбывал 20-суточный арест за акцию солидарности с протестующими казахстанскими рабочими).

Спустя несколько дней, Гартман был вызван в полицию. Полицию вообще, а майора Егора Щелякина в частности, интересовало - кто был заказчиком данной акции? Какой куратор? Далее полицейские не поленились организовать экспертизу. Преподаватель Кемеровского института культуры Даниил Огнев установил, что плакат, вывешенный на собственном заборе, является "публичным мероприятием".

Далее прошёл суд. Александр Гартман указал, что его дом стоит последним в тупике и никакая публика там не ходит, всё равно, его (Гартмана) признали виновным в организации массовой акции и вынесли предупреждение.

Автор материала подозревает, что плакат на заборе был только поводом лишний раз докопаться до известного кузбасского правозащитника. Просто местные власти и местные правоохранители очень не любят его по целому ряду причин, а именно:

Борьба (в качестве председателя общества «Регрессник») против лишения шахтёров выплат по инвалидности и профзаболеваниям. После двух организованных голодовок масштаб данного явления уменьшился. На самого же Гартмана обрушилась просто лавина преследований. «Прошёл обыски, и тюрьмы, и операцию на сердце», - комментирует он ситуацию.

Также Александр Гартман активно поднимает проблему последствий для жителей Кузбасса от работы угольных разрезов. Напоминаем, почти сразу, после того как Союз был разрушен, киселёвские шахты были закрыты. Нет, уголь добывать не перестали. Просто эффективный бизнес изменил технологию добычи угля. От добычи в шахтах перешли к добыче в разрезах. Данное эффективное решение понизило стоимость добычи для предпринимателя, вызвало массовую безработицу (для обслуживания разреза требуется намного меньше людей) и обеспечило жителям Киселёвска абсолютно невыносимую экологическую ситуацию. Чёрный снег зимой. Угольная пыль постоянно. Онкологические заболевания. Превышение смертности над рождаемостью уже в два с половиной раза.

Также Гартман поднимал вопрос строительства в водоохранной зоне реки Чумыш. Отметим, что ни строить в водоохранной зоне, ни устанавливать шлагбаумы, преграждающие проезд к водоёмам общего пользования, нельзя. Однако в данном месте отстроились — Лаврентьев (бывший мэр), чины из полиции, бизнесмены и прочее жульё города Киселёвска. Им можно.

Поднимал Гартман и вопрос невыдачи или недостаточной выдачи шахтёрам пайкового угля для отопления. Что местные власти обязаны делать по закону, но предпочитают «экономить». Вот и предъявляют бредовые требования типа, уголь дадим если принесёте справку, что у вас в доме 40 лет назад было печное отопление.

Понятно, что деятельность Александра Гартмана приводит местные власти в состоянии крайнего раздражения. Периодически это раздражение проявляется в формах, достойных пера Салтыкова-Щедрина и Гашека.

ОКП-РК-инфо



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