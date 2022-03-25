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Московский листок

Британия поможет Украине помереть геройски

Опубликовано 25.03.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Британия поможет Украине помереть геройски

Великобритания рассмотрит возможность отправки танков и самолетов на Украину в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 24 марта сообщил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Ранее в этот день Зеленский призвал НАТО оказать его стране военную помощь без каких-либо ограничений.

Джонсон заверил, что Лондон продолжит поставлять Киеву «оборонительные летальные вооружения», в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. 

***

А зачем сейчас вооружать Зеленского? Они там что, хотят выиграть войну?

Они хотят подольше повоевать, побольше положить народу?

С Путиным все ясно, он не может просто так выйти из игры, которую затеял, явно неадекватно оценив ситуацию. Но он сейчас готов на какие-то компромиссы, причем весьма серьезные.

А Зеленский на компромиссы не готов?

Ведь понятно, что с каждым днем мощь наносимых ударов по городам будет нарастать. Путин не остановится. Ему нужна хоть какая-то видимость победы. В противном случае это будет стоить ему головы.

Зеленскому проще - он уже в каком-то смысле победитель. Большего ему не достичь. Да и не нужно, если речь об Украине.

В конце концов, зачем на войне сдают города наступающему противнику? Да чтобы избежать лишних жертв и разрушений. Ведь ясно, что российские оккупанты для граждан не страшней украинских "защитников".

Смотрим на "оккупипрованный" Крым и видим - куда лучше живут крымчане, чем их соседи в Херсонской области. А теперь смотрим на бывшие  Донецкую и Луганскую области - здесь Украина "упирается" уже 8 лет, и ничего кроме разрухи и нищеты, причем по обе стороны линии разграничения, это не принесло.

И за последние 25 лет никакой Запад никакой реальной помощи Украине не оказал, чтобы хоть те области, которые войной не были охвачены, начали жить чуть получше. Нет, Европу вполне устраивает полунищая Украина. 

Ну так и оставайтесь с Европой! Оставьте наконец те области, которые тянут вас на восток. Что вы кладете людей ради совершенно бессмысленной задачи - перемоги? В Донецке вас не любят, а насильно мил нен будешь.

Продолжайте ненавидеть Россию и все русское, ждите, пока в России начнется смута и надейтесь вернуть потерянное. Или не надейтесь за полной бессмысленностью, а только делайте вид, как японцы по поводу Курил. Да им эти Курилы...

Во времена Орды Киев не сдался, и практически на целое столетие обезлюдел, а значение центра русских земель потерял навсегда. Галич пошел на компромиссы - и сохранил Галичину.

А Россия, даже при Путине, все же не Орда. В полон не погонят. Скорее еще и денег дадут на восстановление. Даже не за любовь, не нужна она никому, просто так дадут. 

Можете даже считать эти деньги контрибуцией...

А.Б.



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