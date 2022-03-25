Станет ли война лекарством от глупости?

Кто главный

Сначала пара сопутствующих вопросов.

Почему именно депутаты Государственной Думы виновны в развязывании и ведении этой агрессивной войны с Украиной? Почему не пресловутый путин, о котором все голосят, а в первую очередь именно депутаты являются преступниками по статье 353 УК РФ?

Напомню о чём статья 363 УК РФ:

«1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет».

Депутаты виновны в этом преступлении по той простой, но мало кому понятной и даже мало кому известной причине (в первую очередь неизвестной депутатам), что депутаты Госдумы (законодательная государственная власть) являются вышей властью в стране. Принятым депутатами законам все подчиняются, следовательно, как высшая власть депутаты в первую очередь отвечают за всё в стране, а правительство (исполнительная государственная власть) и суды (судебная государственная власть) отвечают за исполнение законов Госдумы, хотя за развязывание войны с Украиной и они отвечают по всё той же статье 353 УК РФ. Ну, а некий «пердизент», в России вообще не являющийся государственной властью, будет отвечать по иным статьям УК.

Если конкретно, то напомню, что депутаты с 1993 года преступно не приводят в соответствие с основами Конституционного строя главы 3-8 Конституции РФ, но даже при этом, согласно статье 84 главы 4 Конституции РФ, президент всего лишь «подписывает и обнародует федеральные законы» (чего, кстати, артисты в его роли в настоящее время не делают). Но даже если Президент будет не согласен с законом и откажется его подписать, то согласно статье 107 Конституции:

«3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию».

Как видите, даже если бы президент России был реальным человеком, несущим ответственность за свои действия, а не ансамблем артистов, по очереди играющих роль «президента В.В. Путина (о чём депутаты прекрасно знают), то и тогда настоящий президент обязан подчиняться депутатам Государственной Думы. И в случае этой войны с Украиной, кукловоды артистов в роли президент России только внесли предложение начать войну в Думу, а РЕШЕНИЕ НАЧАТЬ ВОЙНУ приняла отара, прости господи, депутатов Государственной Думы! И они сегодня как крысы, загнанные в угол, – обезумев от страха, потоком фашистских законов пытаются прекратить критику своей преступной деятельности.

Таким образом, на вопрос, кто виноват в смертях десятков, а может, и сотен тысяч убитых в этой войне, кто виноват в разорении двух стран, нужно смело показывать пальцем в сторону Охотного ряда – «Вон они, красавы-кнопкодавы!».

И хотя даже те, у кого хватало ума за этих депутатов голосовать, не поручали депутатам начинать войну с Украиной, однако сами депутаты будут размазывать сопли по животу, уверяя, что их «избрал народ», что они «народные представители»! Таким образом, как ни крути, а войну с Украиной начали те граждане России, кто голосовал за нынешний состав Думы – кто ходил голосовать.

Это обстоятельство можно игнорировать, можно делать вид, что ты с этим не согласен, поскольку «всего лишь сделал отметку в бюллетене», что ты «ничего не знаешь», что ты лично «этого не хотел», что ты «голосовал за другого», но в условиях, когда выборы фальсифицируются, приход на них и является голосованием за этот состав Думы. И факт есть факт – раз это ты голосовал на выборах в Думу, значит это ты дал приказ бомбить украинские города и сёла. Ты убиваешь украинцев и российских военнослужащих!

Но, правда, обвинить по статье 353 УК РФ избирателя нельзя, если, конечно, этот избиратель сам не заявит, что он соучастник в этом преступлении, что это по его желанию депутаты начали эту войну, и что это он своим энтузиазмом и болтовнёй, устранял препятствия для ведения этой войны, то есть, что он является соучастником преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ. Ещё раз напомню, что следователи, прокуроры, судьи, журналисты и прочие тролли-комментаторы, которые устраняют препятствия для осуществления преступления, называемого «Ведение агрессивной войны», являются соучастниками этого преступления и тоже отвечают по статье 353 УК РФ (с учётом статьи 33 УК РФ)

Почему не принимает вызов

Второе обстоятельство, которое вызывает вопрос, – почему Украина не объявит себя в состоянии войны с Россией?

Почему Украина не в ходе очевидной, объявленной оборонительной войны, а тоже как бы точечными ударами своей специальной военной операции уничтожает ворвавшиеся на её территорию войска России? Ведь объявление войны позволило бы Украине вести диверсии и на территории России - обессиливать Россию не только упорством сражающихся украинцев, но и мстить русским таким образом. (Кстати, что-то в этом есть, поскольку как сообщили мои знакомые из Белгорода, это стал по сути фронтовой город, над ним летают ракеты и время от времени слышны взрывы).

Когда США и НАТО вели войну с Сербией, с Ираком или с Ливией, то я вот из каких соображений считал, что эти страны обязаны были объявить себя в состоянии войны с США и НАТО. Этим странам выиграть войну было невозможно, следовательно, им надо было сдаться (что они и так сделали). Но если бы они были в состоянии войны, то при подписании капитуляции, победители обязаны были бы сами нести ответственность в побеждённой в войне стране за всё происходящее в ней, в том числе и за экономический уровень жизни побеждённых граждан. Иначе зачем же они побеждали? Короче, победитель обязан был бы повесить побеждённых себе на шею.

Но сейчас не тот случай. Шпрехенфюрер Украины Арестович объясняет отказ признавать Украину в состоянии войны с Россией тем, что Украина, дескать, не хочет, чтобы её считали агрессором. Но это детское объяснение – Запад Украину и так агрессором считать не будет, даже если её войска Москву возьмут, а Кремль и так считает Украину агрессором.

Дело, полагаю в другом. Украина собирается выиграть эту войну.

Это можно увидеть даже по тому, как украинская сторона ведет с Кремлём переговоры о мире или перемирии. Очухавшись после первых дней войны, украинцы с точки зрения этих переговоров перестали куда-либо спешить и очень похоже, что они ведут переговоры с Россией для проформы – чтобы мир не обвинил их в кровожадности. Они явно затягивают переговоры и войну.

И при этом Зеленский заявил, что политическую часть договорённости с Россией, то есть все эти дебильные российские требования нейтралитета, разоружения и денацификации, он будет рассматривать только после того, как Россия прекратит огонь и выведет все войска с территории ВСЕЙ УКРАИНЫ. То есть с территории Донбасса и Крыма. Я бы сказал, что это не самая лучшая база для переговоров с Кремлём, но дело в том, что Зеленский, как видите, имеет некие основания считать, что Украина в этой войне победит. Какие основания?

Украинцы дерутся упорно, до сих пор не заняты Луганская и Донецкая области, Мариуполь оспаривает славу Сталинграда, на Украине готовятся к бою резервы и на Украину со всего мира потоком пошло самое современное оружие. А Россия - наоборот - явно обессиливается в войне, ведь как ни скрывай потери среди посланных воевать контрактников, а они, мягко скажем, есть. И каждый день.

Да и оружия, скорее всего, не бездонная бочка. Уже с 21 марта города Украины начали обстреливаться ракетами «Кинжал», и на мой взгляд это очень плохой признак. Эти противокорабельные ракеты стоят по полмиллиона долларов каждая из-за того, что эти ракеты предназначены прорывать мощнейшую ПВО авианосцев, да ещё и на дальности в 3000 км. И запускать «кинжалы» по не защищённым ПВО наземным целям на Украине - это всё равно, что забивать гвозди телевизором. Поэтому приходится делать вывод, что более дешёвые крылатые ракеты и высокоточные бомбы в России просто закончились.

То есть надежды Киева выиграть войну не так глупы, как кажутся диванным аналитикам.

Отвлекусь на диванных аналитиков, которые, как и депутаты Госдумы, не соображают, что говорят и творят. К примеру, Мариуполь защищают полк «Азов», который в России считают нацистами, какие-то подразделения морской пехоты и полиция города – всего обороняющихся в начале было около 3000 человек. Украине на сегодня помочь осаждённым нечем – нет сил, не сформированы и не обучены резервы. Штурмующие в числе 15 тысяч (это на Украине десятая часть всех войск России и республик Донбасса), применили к осаждённым уже все виды оружия, но ничего не могут с обороняющимися поделать, и вынуждены страшными бомбёжками последовательно разрушать весь город. Одно время штурмующие даже препятствовали выходу убиваемого бомбёжками мирного населения из прижатого к морю Мариуполя, в надежде, что кровь и слёзы жителей заставят защитников сдаться. Не помогло. Тогда штурмующие объявили, что разрешат самим осаждённым уйти на Украину по «зелёному коридору» лишь бы они оставили город. Защитники Мариуполя от соблазна остаться в живых отказались во имя исполнения своего воинского долга!

И вот радостный визг таких аналитиков-патриотов России, и не исключено, что это ещё и официальное мнение, уже сообщённое защитникам Мариуполя: «Сообщается, что объединённые войска ЛДНР и России заняли 70% территории города. Сегодня был последний день, когда остатки сил Азова могли сдаться, теперь их в плен брать не будут». Понимаете, весь военный смысл взятия в плен военнослужащих противника – сберечь жизни своих солдат. Своих солдат, идиоты! Пленных убивают, но так, чтобы противник об этом не знал. Посмотрели бы, идиоты, листовки, которые сбрасывали немцы на советские войска, и советская пропаганда – на немецкие войска. Там во всех листовках одно – как хорошо в плену! Если сообщить противнику, что его не будут брать в плен, то он и раненный, когда уже не позорно сдаться, будет стрелять, или подорвёт себя вместе с врагами! Этой тупой болтовнёй вы убиваете солдат Российской армии! Дебилы!

Ладно, вернёмся к тому, почему Украина не объявляет себя в состоянии войны с Россией.

Если Украине объявить войну России, то тогда в России начнётся призыв военнообязанных под лозунгом «Все на защиту отечества!» и желающих в процентном отношении будет не меньше, чем на Украине. И вот тогда скажется численное превосходство людских резервов России над Украиной. Думаю, что именно по этой причине, Зеленский и его консультанты-кукловоды, скорее всего, не считают объявление войны необходимым – считают, что контрактников и прочих чеченцев они и так со временем перебьют в ходе военной спецоперации по выдворению российских войск с Украины. В условиях, когда российские войска и граждан России ненавидит большинство граждан Украины, у Киева, судя по всему, есть все основания считать, что справиться с войсками вторжения России в нынешнем составе, у Вооруженных сил Украины сил хватит. А время покажет, насколько эти их расчёты обоснованы.

Но даже эти соображения имеют второстепенное значение. Украине в любом случае выгодно затягивать войну и иметь вид жертвы, ведь из-за этого вида весь мир начал спасать её даже без оружия. Вы же видите, чем занят главнокомандующий украинскими вооружёнными силами? Он же не в Генштабе работает и не на командном пункте за развитием боёв следит – Зеленский ездит по миру с протянутой рукой и плачет, плачет. И хорошо плачет – везде ему подают!

Россию удушат

Такого в истории никогда не было – весь мир стал искренне ненавидеть Россию и русских, отсюда и беспрецедентные санкции. Причём, ненавидят сами граждане других стран, а не только правительства и органы пропаганды.

Напрягите фантазию и представьте себя на месте, скажем, немца. Как бы вы отнеслись к стране, которая сначала 8 лет удерживала чужие территории, а потом начала бомбить государство, которое никому не угрожало (немцам ведь именно так всё преподносилось). Смотрите, Россия сегодня заявила, что ей угрожает Украина и поэтому Россия хочет её захватить, а завтра Россия заявит, что ей угрожают Чехия и Польша, а послезавтра, что ей угрожает Германия. И на месте немца вам же станет понятно, что этих обезумевших идиотов-русских надо остановить, пока они в своём безумии не зашли слишком далеко.

И чему удивляться при сообщении, что немецкая авиакомпания «Люфтганза» прекратила сажать в самолёты пассажиров с русским паспортом?

Удивляет и идиотизм Кремля. Все эти путины, - но главным образом депутаты Думы и прочая шваль, считающая себя элитой, - настолько уничтожили экономику России, сделав Россию таким примитивным сырьевым придатком мира, что теперь миру не требуется воевать с Россией – много чести! Мир Россию просто удушит.

Ведь для этих дебильных уродов - Кремля, депутатов и «элиты», - это просто такое слово - «экономика», слово, которое нужно болтать, чтобы выглядеть умным. Для них, включая академиков экономических наук, это только болтовня. У них ума не хватает понять, что экономика – это люди, умеющие делать то, что нужно потребителям их труда.

Когда я в 1973 году приехал на строящийся завод в строящемся городе, то мы в подавляющей массе все были молоды и не умели работать – ни рабочие, ни инженеры, ни руководители, ни технологи, ни механики с электриками. (Реальных специалистов, приехавших с других заводов, было не много). И были годы сплошных аварий и невыполнения плана.

Врачи в городе были молоды. Мне тогда распороли губу, и я помню, как нерешительно дежурный хирург - молодая женщина, с дежурным фельдшером - молодой девушкой, вздыхая и вопросительно глядя друг на друга, ушивали мне эту рану страшными узлами, на всю жизнь оставив на губе припухлость шрама (которая потом уже интересовала врачей-онкологов).

А через 10 лет, в конце 80-х наш завод уже были лучшим заводом в СССР, и мы остановили своей продукцией конкурентов в американском Детройте! А к урологу нашей больницы, Саше Гаврильману, съезжалась вся область, если требовалось вырвать опухоль простаты.

Вы, властные суки, не сделаете никакого импортозамещения, если не будете иметь людей, способных это сделать. Но их у вас нет! Вы, уроды пойдёте работать на заводы? Нет! Да и там такие тупые годятся только в уборщики.

Вы, тупые твари, извели специалистов в России – старики умерли, молодых не научили, - и теперь даже при благоприятном отношении к России мира, потребуются годы, чтобы воссоздать хоть что-то похожее на СССР.

Я начал работать почти 60 лет назад - в 1966 году - учеником слесаря на днепропетровском заводе им. Артёма, завод изготавливал 2-3 бумагоделательные машины в год (по сути – бумажные фабрики), в тот год мы строили машины для Венгрии. А чуть дальше завода, на этой же улице, была, понятное дело, бумажная фабрика и при ней типография, печатавшая книги. Мой сосед, Валерка Краснощёков, талантливейший мастеровой, полмира объездил, монтируя наши бумагоделательные машины у заказчиков.

В 1982 году, когда тот, ещё полновесный доллар стоил 62 копейки, СССР продал за границей бумагу всех сортов на 212 миллионов рублей, причём, в Европе продавал бумагу (по алфавиту) от Австрии до ФРГ, скажем, в ФРГ всех видов бумаги было продано на 1,8 миллиона рублей.

А теперь я зашёл купить пачку хотя и дорогой (300 рублей пачка в 500 листов), но привычной мне бумаги Svetocopy, однако её не было. Была какая-то неизвестная мне бумага двух фирм, минимальной ценой в 2210 рублей и максимальной – 4500 рублей за те же 500 листов. И мне объяснили, что в России уже нет фабрик, изготавливающих писчую бумагу – вся эта бумага закупается за рубежом. А что это значит?

А это значит, что нет рабочих, способных обеспечить качество и количество бумаги, нет инженеров-технологов, способных организовать рабочих, нет конструкторов, способных усовершенствовать машины, нет исследователей, способны улучшать качество и снижать себестоимость бумаги и оборудования. Зато есть умельцы избивать дубинками граждан России и волочь их в автозаки, есть профессионалы фабриковать уголовные дела и специалистки отправлять в заключение невиновных.

Эти специалисты будут замещать импорт?

Ну и ещё есть болтуны в Кремле и Думе, и есть прославляющие их болтуны в СМИ.

Какого импортозамещения от полчищ этих тупых уродов вы дождётесь?

СССР создал экономику, нанимая за рубежом специалистов, у которых учились свои, будущие советские специалисты. Кого вы сейчас из-за рубежа пригласите в страну, в которой живут какие-то звери, которые ни с того, ни с сего начали бомбить города соседней страны?

В итоге

Я сам этого боюсь, но думаю, что в ближайшие месяцы у нас, в России, кончатся старые запасы и всё начнёт валиться – начнётся массовая безработица, а из магазинов начнёт исчезать самое необходимое.

Это будет то лекарство, которое заслужили граждане России своей глупостью.

Глупостью тупого хождения на выборы, когда не из кого избирать, – когда все те, кого вам предлагают в бюллетене, безответственные болтуны. Да ещё и подлецы, вроде Зюганова с Жириновским.

Глупостью иметь вами же выбранную власть, которая никак не отвечает перед вами за последствия своего правления.

Достаточно ли будет этого лекарства или и помирать будете с уверенностью, что «Путин наше фсё», а голосовать надо за КПРФ?

Время покажет.