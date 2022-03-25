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Московский листок

ЕС не позволит платить за газ российскими рублями

Опубликовано 25.03.2022 в разделе комментариев 0

газ нефть
ЕС не позволит платить за газ российскими рублями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями, сообщает Reuters.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — заявила фон дер Ляйен.

23 марта Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Тут Путин и правда резонно отметил, что западные страны сами заблокировали возможности оплаты в долларах и евро, да еще вдобавок конфисковали средства, полученные за нефть и газ ранее. И назвал это дефолтом запада.

По существу, если исключить оплату в рублях, то, видимо, нужно поставлять нефть и газ бесплатно? Ну или более реально - вообще остановить экспорт.

Как будет выглядеть Европа без российского газа и нефти, а также зерна и, к примеру, палладия, а это 95 процентов нейтрализаторов в автомобилях?

Ну ладно, будут машины вонять, как в 70-е, а бензин вообще будет? Сейчас он уже больше 2 евро, но может статься, его вообще не будет. И южная Европа с Северной Африкой начнет испытывать дефицит хлеба. Франция готова к продуктовым карточкам ради "усмирения диктатора"?

Ну ладно, Путин - это "доктор зло", а европейские руководители, они уже все просчитали, и решили - как-нибудь вытянут?

А выход похоже останется один - мировая война. Уничтожение всего, что перепроизвели, а заодно и лишнего населения.

А.Б.



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