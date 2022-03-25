Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями, сообщает Reuters.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — заявила фон дер Ляйен.

23 марта Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Тут Путин и правда резонно отметил, что западные страны сами заблокировали возможности оплаты в долларах и евро, да еще вдобавок конфисковали средства, полученные за нефть и газ ранее. И назвал это дефолтом запада.

По существу, если исключить оплату в рублях, то, видимо, нужно поставлять нефть и газ бесплатно? Ну или более реально - вообще остановить экспорт.

Как будет выглядеть Европа без российского газа и нефти, а также зерна и, к примеру, палладия, а это 95 процентов нейтрализаторов в автомобилях?

Ну ладно, будут машины вонять, как в 70-е, а бензин вообще будет? Сейчас он уже больше 2 евро, но может статься, его вообще не будет. И южная Европа с Северной Африкой начнет испытывать дефицит хлеба. Франция готова к продуктовым карточкам ради "усмирения диктатора"?

Ну ладно, Путин - это "доктор зло", а европейские руководители, они уже все просчитали, и решили - как-нибудь вытянут?

А выход похоже останется один - мировая война. Уничтожение всего, что перепроизвели, а заодно и лишнего населения.

А.Б.