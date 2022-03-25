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Московский листок

"Коммунисты России" сменили руководство

Опубликовано 25.03.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
"Коммунисты России" сменили руководство

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области вице-спикер областного парламента, председатель ЦК коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР) Максим Сурайкин заявил о своей отставке с поста заместителя председателя. Свою отставку он объяснил тем, что «как человек, как майор запаса и патриот» он принял решение записаться в добровольцы и уехать на Донбасс.

Ранее группа членов «Коммунистов России» во главе с Сергеем Малинковичем на прошлой неделе собрала съезд, на котором отстранила Сурайкина от должности и исключила его из партии за связи с «недружественными странами», финансовые махинации и «буржуазный образ жизни». Также из партии был исключен руководитель московской организации Ярослав Сидоров. На его место была избрана Мария Донченко. Смещенный лидер назвал съезд «фейковым» и призвал однопартийцев не признавать его решения.

Министерство юстиции РФ зарегистрировало изменения в уставных документах, принятые партией «Коммунисты России» на внеочередном съезде. Таким образом, Минюст признал законным исключение из партии ее бывшего председателя Максима Сурайкина и избрание новым лидером Сергея Малинковича.

По моим оценкам, сугубо субьективным, но опирающимся и на мнение более информированных граждан, партия стала слишком самостоятельной под управлением Сурайкина. До очередного завинчивания гаек можно было еще терпеть, а сейчас уже в курирующей организации решили "сливать" проект.

Сольют его, видимо, с другим аналогичным проектом, где есть харизматичный, но управляемый лидер, а партии нет.

Представляете, в России еще есть политтехнологии! А могли бы просто прислать ОМОН...

А.Б.



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