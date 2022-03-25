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Московский листок

Сетевого дристуна задержали непонятно, за что

Опубликовано 25.03.2022 в разделе комментариев 1

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Сетевого дристуна задержали непонятно, за что

В столице 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений экстремистской направленности, он заключен под стражу. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что фигурант обвиняется в публичном унижении достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенном с использованием интернета, призывах к массовым беспорядкам и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

«По данным следствия, в период 2021 года мужчина, находясь на территории Москвы, используя мобильный телефон, находящийся в его пользовании, имея доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет, в ходе личного пользования размещал в канале одного из мессенджеров различные материалы экстремистской направленности», - сказала Иванова.

Очень содержательно. Какой мужчина? Кто он? В какой из сетей фулюганил? Какую социальную группу унижал? Какие из его публичных призывов имели хоть какие-то последствия или это был просто безотвественный треп, которого навалом во всех соцсетях?

И в чем смысл этого всего? Людям положено бояться лишнего слова и лишнего чиха?

Уже и так боимся. Ну а мест в лагерях и баланды на всех хватит? А то неровен час, за место на шконке еще и конкуренция будет - все же бесплатное проживание и трехразовое питание...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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29 лет, а уже мущщына?
Однако! написал 25.03.2022 12:28
А Юлия Иванова - женчина?
У них там кто-то пол на потолок менял, это не оно?
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