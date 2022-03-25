Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия останется на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты цели по «денацификации и демилитаризации».

Сказал вот что: «Президент свои оценки давал, операция развивается по плану. <…> Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины и ее статуса в качестве нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным», - сказала Медведев.

Он подчеркнул, что Украина должна стать «нормальным соседом» России.

Ну тут перебор, конечно. Представьте, вы переломали соседу кости, изнасиловали его жену, убили кого-то из родственников, а потом говорите: "Вот теперь сосед у меня нормальный".

Но я бы обратил внимание на другое - Медведев опять доносится из каждого утюга.

Вот - три заметки с фамилией Медведева на первой странице Рамблера, даже про Уимблдон Медведев высказался. В топе Яндекса два Медведева, плюс еще один на первой странице про нефть и газ - знамо дело, знатный нефтяник...

Можно подумать, не зампред Совбеза, а как минимум премьер. Зато председателя Совбеза не видно и не слышно, и премьер Мишустин пропал куда-то...

Неужто Дмитрий Анатольевич опять куда-то готовится?

А.Б.