Санкции руководят чиновниками

Санкции действительно подталкивают чиновников работать и не только на себя, но и чуть - чуть на государство. Нынешние чиновники будут работать на государство в полную силу только тогда, когда их зарплата будет на 100 % зависеть от работы промышленности министерства. Другой возможности заставить их работать в России нет, за исключением увольнения и раскулачивания.

Возьмём министра Мантурова. Он говорит, что до конца этого года будет собрано два самолёта "МС - 21". Вот когда будут собрано тогда и получишь зарплату. Более того, пожалуй он самый богатый министр нынешнего правительства. Так о чём он сейчас думает? В период санкций ему надо сохранить нажитое "непосильным трудом" да ещё умножить. Когда же ему думать о производстве самолётов. Десять лет в кресле министра и только сейчас догадался заняться самолётами, а может его подтолкнул президент. Если так то надо было его толкануть на вылет. Другого он не заслужил.

В 2020 году доход Мантурова составил - 740 миллионов рублей. За последние два года из его команды арестовано и осуждено восемь сотрудников. А он не потопляемый. Имеет неплохой бизнес в сельском хозяйстве Кубани. Неплохо зарабатывает и на гостиничном бизнесе. Ну когда же ему заниматься профессиональными обязанностями? Могу предположить, что должность министра использует в своих корыстных целях. Попробуйте опровергнуть? И к сожалению он не одинок. Большинство работают на себя пока есть возможность. Не думаю, что президент этого не знает. Такова политика государства, которую определяет именно президент.

Интересно, Мантурову известно какие средства бюджет платил иностранцам за эксплуатацию 1367 самолётов? Думаю, что конечно знает, но и ему хватает. А вот сейчас кризис, самолёты есть хоть и дорогие а летать не могут. За пределами территории России их арестовывают. Надо восстанавливать свои заводы, но для этого нужно иметь очень даже хорошие головы. Пытаются восстановить компанию Туполева и производить самолёты марким "ТУ - 204". По мнению министрf к 2024 году будут собирать до 10 штук в год. Идёт производство знаменитого "Суперджет - 100". До конца 2023 года возможно соберут 6 штук и якобы из собственных комплектующих. Такими темпами до конца столетия не выдут на уровень производств в Советском Союзе.

А не лучше ли заменить таких министров?

А где же компания Илюшина? Чем плох "Ил - 76"? Отличный самолёт, на нём моя семья перелетала из Ташкента в Россию. Пока власть не будет заменена России не выпутается из кризиса. Ведь надо перестраивать работу всех министерств без исключения. Наступает весна, скоро начнётся посевная, а семян второго хлеба в России нет. Картофель уже сейчас дефицит, а что будет в 2023 году? Народ не верит правительству и расхватывает сахар, подсолнечное масло. Один деятель на радио заявил, что в этом году посев сахарной свёклы вырастет на 50 тысяч га. А что будет с сахарными девяти заводами, которые в 2020 году были закрыты? Свекла появится а перерабатывать будет негде. У нас же нет плана комплексного развития страны. Каждое министерство работает как попало.

Премьер озабочен вливанием средств в некоторые производства, но как они будут расходоваться никто не знает. У нас нет контроля, все повязаны на взятках. Все хотят иметь "Бентли" и особнячок на Лазурном берегу Франции. А тут ещё война, которая не известно никому когда закончится. При этом снабжение войск должно происходить системно без сбоев и день, и ночь, расходуя миллиарды бюджетных рублей. Многие предприятия закрываются, некоторые временно, а налоги естественно будут сокращаться. 340 миллиардов уже заморожены, Франция заморозила 22 миллиарда долларов. Интересно это из 340 или свежие? Миллиардов 300 оставшихся в зарубежных банков ждут своей очереди. Раз президент продляет работу Э.Набиуллиной то можно ждать, что и оставшиеся тоже будут под колпаком иностранцев. Что мешает их заморозить, а то и просто конфисковать? Мы по - прежнему поставляем газ, ядерное топливо, нефть, зерно, металл для них США сделало окно. Президент потребовал оплату за поставленные сырьевые товары производить в рублях. А ЕС противится. Время покажет.

В стране проблема с лекарствами, даже не хватает писчей бумаги, которая называется офисной, потому что границы закрыли и химикаты не поступают. Дожили даже презервативы импортные. Очень сложное производство и никто не может сообразить как это сделать. Надо поехать в Китай там расскажут если заплатите. 33,5 % лекарств полностью импортные, 66,5% производится в России, но с иностранными компонентами. Так и хочется спросить читателей, можете назвать хотя бы одну компанию, которая работает на 100 % на нашем сырье? И вот в такой экономической обстановке выражает своё мнение В.Володин. "В США наступает хаос". Надо бы добавить, а у нас давно наступил и когда отступит не известно. По этому поводу имеет мнение министр цифры Максут Шадаев. "Ни о каком реальном суверенитете России говорить не приходится. Россия по - прежнему остаётся в капкане западных IT- гигантов, поскольку никакого импортозамещения в этой области не было и, похоже, реально не планируется даже в условиях уже грянувших санкций и массового ухода иностранных IT - компаний".

В средствах массовой информации заговорили о предателях. Однако фамилии не называют. Может это актёры - те кто живёт на сцене и не важно нравится он людям или нет. Это потребители денег и люди им несут не стесняясь. А что с А.Чубаисом? И куда же он отбыл? Возможно в Израиль? На радио "КП" заговорили о том, что против него могут возбудить уголовные дела. Более 30 лет он на виду у народа и власти, и только после его отъезда заговорили о задержании. Не думаю, что при нынешней власти его могут арестовать. Он один из главных чиновников, который предложил Ельцину нынешнего президента. А В. Путин добро не забывает. Более того наш президент пользуется неограниченными правами. И вот о предателях высказался президент. "Российский народ сможет отличить истинных патриотов от предателей". Пока российский народ не отличил, потому что мешает власть. Вот когда власть изменится тогда народ скажет кто нормальный человек, а кто предатель.

Сейчас имеет по этому вопросу своё мнение только депутат М.Делягин. "Набиуллина - это символ России. Он направлен на разрушение России и уничтожению народа. В этом и заключается переназначение Набиуллиной". "Геращенко служил России, а Набиуллина служит финансовым спекулянтам. Поэтому всё для финансовых спекулянтов. А что будет с Россией - это не её сфера ответственности. Тотальные валютные ограничения введены для того, чтобы вся валюта досталась спекулянтам, а не гражданам и предприятиям страны. Это и есть пятая колонна".

Интересную мысль высказал Г.Бовт. "Политика ЦБ и Минфина полностью соответствует нынешнему положению России и поэтому президент переназначил Э. Набиуллину. А те кто тявкает на Набиуллину пусть тявкают на Путина". Надо бы М.Делягину не забывать, что есть те кто поддерживает нынешнюю власть.