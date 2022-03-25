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Московский листок

ЕС не позволит платить рублями, а Британия поможет Украине помереть геройски

Опубликовано 25.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от Анатолия Баранова.

Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Спасибо! Уже 2777 рублей.

https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 ЕС не позволит платить за газ российскими рублями https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Британия поможет Украине помереть геройски https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Медведев рассказал про цели спецоперации

4 Сетевого дристуна задержали непонятно, за что https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Начались обмены пленными

6 Американские санкции могут накрыть кого попало

7 "Коммунисты России" сменили руководство https://forum-msk.org/material/news/1...



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