ЕС не позволит платить рублями, а Британия поможет Украине помереть геройски #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от Анатолия Баранова. Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Спасибо! Уже 2777 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5 И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 ЕС не позволит платить за газ российскими рублями https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Британия поможет Украине помереть геройски https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Медведев рассказал про цели спецоперации 4 Сетевого дристуна задержали непонятно, за что https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Начались обмены пленными 6 Американские санкции могут накрыть кого попало 7 "Коммунисты России" сменили руководство https://forum-msk.org/material/news/1...



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