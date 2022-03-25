ЕС не позволит платить рублями, а Британия поможет Украине помереть геройски

Новости от Анатолия Баранова.
Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Спасибо! Уже 2777 рублей.
https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5
И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469
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6 Американские санкции могут накрыть кого попало
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