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Московский листок

Суперсредства для слежения. Роботы-насекомые

Опубликовано 25.03.2022 в разделе комментариев 0

#социалза #философия #иванов

Фантастические фильмы о маленьких и быстрых роботах-жучках, шпионящих за всем и вся, станут реальностью.

#Иванов, #социалза, #философия

Безусловно, в этом случае изменится и военное дело, и жизнь социума. Исследовательский институт планирования и развертывания оборонных технологий (KRIT) в Южной Корее заявил, что к 2027 году завершит разработку роботов-разведчиков, внешне похожих на муравьев и пчел. Предполагается,что роботы будут работать группами по несколько десятков. В США ежегодно направляют более $10 миллиардов долларов Агентству перспективных оборонных исследований (DARPA). И там тоже давно ведутся исследования использовать насекомых.

Нынешняя новость из Республики Корея появилась всего через несколько дней, как исследователи из американского Университета Питтсбурга заявили, что уже создали роботов, похожих на насекомых. А ведь известен крайне интересный эксперимент французского исследователя Рене Пиоша. Он доказал, что обучаемым может стать робот и без искусственного интеллекта. Но что, если кому-то действительно придет в голову использовать таких вот искусственных «пчел» для распыления ядов? О введении тотальной слежки за людьми можно, наверное, и не говорить.

Специалист по искусственному интеллекту и высоким технологиям, писатель Игорь Шнуренко полагает, что новый вид боевых роботов может быть очень эффективным для проведения боевых операций и новым способом получения информации о России в условиях санкций.

Беседует политолог Андрей Иванов.



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