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Московский листок

Потери за месяц не-войны как в Афганистане за год

Опубликовано 26.03.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Потери за месяц не-войны как в Афганистане за год

В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Операция идет месяц, погибло как в Афганистане за год. Путин недавно сказал, что все идет по плану. Потом это повторил Песков, потом Медведев...

Можно поинтересоваться - это план был такой?

Цифры вполне похожи на правду, раненых, как и положено, в три раза больше, чем убитых.

Надо полагать, что украинская сторона потеряла никак не меньше. Иначе план уж совсем какой-то дикий получается.

За месяц военных действий потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные, сказал генерал Рудской.

Ну и мирные жители, которых по законам большой войны должно погибать больше, чем военных. Точные цифры будут не скоро, но много.

И получается, что если сравнивать общие потери за первый месяц спецоперации, то они вполне сопоставимы с потерями ДНР и ЛНР за 8 лет необъявленной войны. Там по данным ООН погибло около 14 тысяч. 

Сравним - восемь лет и один месяц. Ради мира на Донбассе.

Интересно, ответит ли кто-то за этот план?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Sergio написал 26.03.2022 00:58
Курят они свой план.
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